2018-08-10T10:00:27+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в бэби-бокс подкинули младенца в сумке для переноски животных

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное
Лика ИСАЕВА
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Бэби-бокс спас жизни детейБэби-бокс спас жизни детейФото: Из материалов пресс-службы
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Утром 9 августа в бэби-боксе в медгородке Набережных Челнов раздался звонок. Поспешившие к приемнику детей медики обнаружили в боксе сумку для переноски животных.

- Сначала они испугались, подумали, что им подкинули опасный предмет, и вызвали полицию и спасателей, - рассказал источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

Приехавшие сотрудники полиции обследовали сумку, и нашли в ней младенца. Ребенка передали врачам.

Подкидышем оказалась новорожденная девочка. Родилась она примерно за 2-2,5 часа до того, как оказалась в бэби-боксе. Никакой записки при ней не обнаружили. Но свидетели показали, что незадолго до происшествия неподалеку от медучреждения заметили мужчину с переноской для животных.

Малышку прежде, чем положить в сумку, завернули пеленку и махровое полотенце. Состояние девочки оценили как удовлетворительное - никаких повреждений на ее теле не нашли, дышит самостоятельно. Но на время карантина ее поместили в отделение патологии новорожденных под пристальное наблюдение врачей.

- Девочка темноволосая, здоровая, весит 2 килограмма 60 граммов, – рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов Роза Гернер. – Сейчас проводится доследственная проверка по факту обнаружение ребенка, выясняют, не имелось ли в отношении ее преступление. Может, малышку похитили.

Если выяснится, что никакого преступления е было, и девочку подкинули, тогда у нее появится шанс обрести новую семью.

Напомним, что в бэби-бокс медицинского центра Набережных Челнов уже несколько раз подкидывали детей, в том числе и ребенка в возрасте одного года.

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