В Татарстане спасатель и повар в мечтах о море отпраздновали свою свадьбу в тельняшках

СЕГОДНЯ 20:50 2018-08-13T20:51:00+03:00

Лишь в ЗАГС на регистрацию брака они пришли в костюме и платье [фото]

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Максим и Вероника познакомились в Мамадыше осенью 2016 года. Макс вместе с друзьями отмечал свой день рождения в местном ресторане, и, довольный приготовленными блюдами, попросил пригласить повара, чтобы отблагодарить его. В зал вышла русоволосая брюнетка с такими выразительными глазами, что у отважного спасателя пропал дар речи.

- Ну?! Салат не понравился, или мясо? - спросила девушка таким тоном, что Максим сразу понял: «Пропал!».

Кое-как собрался с мыслями, и пробормотал: «Большое спасибо! Все очень-очень вкусно!», а друзья, заметив его реакцию, уже успели у хозяйки ресторана телефончик строгого шеф-повара спросить.

Переписывались Максим и Вероника два месяца, прежде чем встретиться. Произошло это 1 января 2017 года. Они сразу решили предупредить друг друга: несерьезные отношения никого из них не интересуют. Если встретились - значит, это любовь.

Максим - парень серьезный, работает спасателем в ЗПСО №5 МЧС Татарстана. Вероника - повар высшей категории. Оба любят пошутить и посмеяться в хорошей компании, от рутины традиционных свиданий - под часами, с цветами и конфетами, отказались.

УХА ЛЮБВИ

Зимой в нарядах Дед Мороза и Снегурочки поздравляли прохожих в Мамадыше, устраивали праздники для друзей и знакомых. Летом вместе ходили на рыбалку, и там Вероника просто потрясла своим искусством родных Максима, выросших на реке и знающих сотню рецептов ухи.

- Она приготовила такую уху, что пальчики отъели мои родные, - вспоминает Максим. - Друзья пошутили, что у меня теперь свой личный шеф-повар на кухне будет, только Вероника сразу их поправила: «У него шеф-повар личный, а у меня – спасатель».

К работе суженого девушка относится с большим уважением - Максим умеет не только разрезать искореженные автомобили, спасая жизни зажатых там людей, но и соорудить из подручных средств что-то нужное, о чем еще инженеры даже не думали. А еще он может сопереживать, и всегда придет на помощь людям в трудную минуту.

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ!

Решили сыграть свадьбу, но так, чтобы было необычно и запомнилось навсегда не только им, но и окружающим. Помогла мечта - Максим и Вероника давно рвутся в совместный морской круиз или просто окунуться в соленую воду и понежиться на пляже.

- Что у нас ассоциируется с морем? Правильно, тельняшки! - улыбается Максим. - Вот и решили гостям предложить одеться на свадьбу в тельняшки. Думали, мамы будут против, а они поддержали!

Фото: Из личного архива героев публикации

Но на 15 минут традиционного времени для регистрации брака в мамадышском загсе молодые все же пришли в белом платье и костюме. Некоторые дамы тоже воспользовались возможностью выгулять свои новые наряды. Но едва Максима и Веронику объявили мужем и женой, как девушка бросилась менять белый наряд на платье-тельняшку.

Фото: Из личного архива героев публикации

- Мы с подругами решили, раз наши парни будут полосатыми, то и нам надо сшить себя наряды в тон, - говорит Вероника. - Почти все гости, даже родственники-пенсионеры, вместе с нами наряжались. Мы думали, что они будут настаивать на юбочках, платьицах, кринолинах, фате... А они так «Яблочко» отплясывали, что только пятки сверкали!

Фото: Из личного архива героев публикации

Сейчас молодые супруги обустраивают свой быт, подыскивают отдельное жилье.

- Я мечтаю о своем доме, чтобы водоем был рядом, - признается Максим. - Обязательно съездим с Вероникой на море, исполним мечту. Сейчас главное, что мы вместе. А с такой женой, как она, я это море могу и перенести сюда, в Мамадыш.