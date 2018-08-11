В Казани женщина родила в аквапарке и получит пожизненный абонемент в него

СЕГОДНЯ 21:20 2018-08-11T21:42:21+03:00

Роды прошли хорошо, сейчас маме и малышу ничего не угрожает

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Суббота, 11 августа, навсегда войдет в историю казанского аквапарка «Барионикс». Отдохнуть в заведение пришла семья. Женщина, при этом, была на девятом месяце беременности.

Так уж вышло, что именно в этот день, и именно в аквапарке женщина и начала рожать. На счастье, в аквапарке дежурила бригада медиков. Роды прошли успешно. У счастливой мамы на свет появился мальчик.

- Всё хорошо, роженица и младенец чувствуют себя хорошо. Маму с младенцем увезла скорая в роддом, - прокомментировали историю в пресс-службе аквапарка.

К слову, в аквапарке столь радостное событие решили не оставлять без презента. Счастливая семья получит приятный бонус от «Барионикса».

- Роженица получит от аквапарка пожизненный семейный абонемент в аквапарк, - сообщили в персс-службе аквапарка.