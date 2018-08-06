От Дня физкультурника до Чемпионата мира по самолетному спорту: Август в Казани обещает быть спортивным

6 Авг. 15:35 2018-08-06T15:41:03+03:00

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В августе Казань принимает 5 крупных спортивных мероприятий, два из которых – международные. О запланированных мероприятиях в спортивном календаре города сегодня на деловом понедельнике рассказала председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Например, в минувшие выходные в Казани прошли соревнования по триатлону, в которых наравне с горожанами приняли участие именитые спортсмены из разных стран мира.

Так, в субботу, 11 августа отмечается День физкультурника. Начало в 10:00 на площади Тысячелетия. Особенностью праздника станут показательные выступления общественных спортивных организаций и частных спортивных клубов. Настоящее шоу обещает фестиваль силового спорта.

В рамках Дня физкультурника пройдет всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч - 2018», участие в котором примут команды со всей республики.

Также, в этот день состоится и парад собак, а любители спортивного прикладного собаководства выступят в секциях аджилити, дог-фрисби и по бегам собак.

А с 15 по 17 августа на Центральном стадионе впервые в Казани пройдет командный чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям. На протяжении трех дней лучшие многоборцы страны будут бороться за победу в командном первенстве, каждая команда будет представлена 6 мужчинами и 6 женщинами. Мужчины будут соревноваться в десятиборье, женщины – в семиборье. За сборную команду Татарстана выступят 10 казанских спортсменов.

Казань вновь примет Чемпионат мира по самолетному спорту. 24-26 августа состоятся авиагонки Red Bull Air Race. В акватории реки Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой высококлассные пилоты покажут свое мастерство в управлении легкими, сверхманевренными самолетами.

- Самолет разгоняется до 370 км в час, при этом летчики испытывают максимальные для человека перезагрузки, проходя на низкой высоте трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами. Чемпионом мира объявляется пилот, пролетевший трассу за наименьшее время и набравший наиболее количество баллов в гонках, - рассказала Вострикова.

Более того, 26 августа на Кремлевской набережной сильнейшие лыжники республики определят победителя в открытом чемпионате города по лыжероллерам.