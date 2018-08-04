В Татарстане жених-пожарный приехал за невестой на спецавтомобиле

4 Авг. 18:00 2018-08-04T18:43:36+03:00

Вот такой кортеж был на свадьбе пожарного Фото: МЧС Татарстана

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Веселая свадьба Алексея Доронина и Дарьи Гудыревой прошла в Зеленодольске 3 августа. Торжество надолго запомнится не только молодым и родным, но и всем, кто стал свидетелем рождения новой семьи. Дело в том, что забирать невесту из ее дома Алексей приехал вместе с друзьями на служебном спецавтомобиле: молодой человек работает в МЧС Татарстана пожарным.

Спецавтомобиль приехал возглавлять свадебный кортежФото: МЧС Татарстана

С героями этой свадьбы пообщались корреспонденты "КП-Казань".

СБЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ МЕЧТА

О том, что станет пожарным, мальчик Лёша твердил с тех пор, как в детстве ему подарили красный пожарный автомобиль на день рождения. Взрослые снисходительно улыбались - передумает еще, как вырастет.

Но они ошибались.

- Увлекся конькобежным спортом, занимался очень серьезно, успешно выступал на международных соревнованиях, - рассказал "КП-Казань" Алексей Доронин. - На Кубке России получал призовые места, стал Чемпионом Татарстана. Я знал, что спортивная подготовка мне пригодится на службе в МЧС. Когда мечта сбылась, и я поступил на службу в МЧС, то был очень рад.

ЗАВЛЁК ОГОНЁК

С суженой - землячкой Дарьей, встретился случайно. У спортсменов-конькобежцев завершилась тренировка, и, выходя со льда через толпу зеленодольцев, желающих покататься на льду, он обернулся.

- Словно огонёк мелькнул, - признается молодой муж. - Думаю, надо посмотреть, кто тут искры рассыпает на катке. Оказалось - Даша. Познакомились, влюбились друг в друга сразу, с первого взгляда.

Встречались молодые люди четыре года. Чувства им проверять не надо было - друг в друге уверены с первых дней. Дарья признается, что в своем избраннике ценит, прежде всего, обаятельность и обязательность.

- Он такой отзывчивый! - восхищается молодая жена. - Трудолюбивый, успевает еще и детей тренировать в спортшколе. Заботливый.

Дарья признается, что очень беспокоится за Алексея, когда он заступает на смену. Но успокаивает себя тем, что ее муж хорошо физически и профессионально подготовлен, выдержан, как спортсмен, вынослив и хладнокровен, когда это необходимо.

К загсу - на пожарной машинеФото: МЧС Татарстана

Свою избранницу Алексей носит на руках, восхищается и ценит за удивительное понимание и доброжелательность. А еще он в восторге от Дашиной семьи: девушка старшая в многодетной семье.

- Нас у родителей пятеро, я - старшая, - признается студентка КФУ. - Сколько будет детей у нас - как Бог даст. Но любви и тепла у нас хватит на всех.

СВАДЬБА

Сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона приехали поддержать молодых. Служебный красный автомобиль, такой же, как в детстве, привез Алексея к дому любимой. Когда он выходил с Дарьей из дверей, над молодыми пожарные организовали водяную арку, словно праздничный фейерверк из пожарных стволов!

Коллеги организовали водяную арку над молодымиФото: МЧС Татарстана

Отъезд в загс едва не сорвали - от желающих сфотографироваться на фоне красно-белой машины не было отбоя. Затем поспешили на церемонию бракосочетания.

У спецавтомобиля устроили большую фотосессиюФото: МЧС Татарстана

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Редакция "КП-Казань" присоединяется к поздравлениям Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона, и желает молодым счастья и взаимного уважения!

Горько!