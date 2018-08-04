В лагере "Аврора" в Татарстане прошел "День Росгвардии"

4 Авг. 20:40 2018-08-05T20:24:23+03:00

Росгвардейцы приехали к детям в лагерь Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Этот день посвятили 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева

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1 августа в детском лагере «Аврора – Юный спецназовец» в Зеленодольском районе республики росгвардейцы Татарстана провели тематический праздник - «День Росгвардии», посвященный 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.

Началось мероприятие торжественным построением смены, насчитывающей около 180 ребят. От имени Росгвардии Татарстана школьников поприветствовал замначальника ведомства подполковник Рафил Набиуллин. Он рассказал о подразделениях, входящих в структуру Росгвардии, и основных задачах, которые они выполняют.

Во время построенияФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Для отдыхающих в лагере ребят устроили передвижную выставку. Специалисты авиационного отряда продемонстрировали возможности высотного комплекса видеонаблюдения. Его поднимают в небо при помощи аэростата.

Сами следили за местностьюФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Ребятам позволили попробовать себя в роли операторов комплекса, управляя его видеокамерами. Сотрудники АОСН в занимательной форме рассказали юным слушателям о работе оборудования в различных условиях. Особый интерес у школьников вызвали ночные съемки, при помощи которых были выявлены и задержаны различные правонарушители.

Смотрели ночные съемки с аэростатаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Не меньший восторг юных спецназовцев вызвала демонстрация работы кинологов ОМОН. Специально обученная собака безошибочно выявляла сумку с оружием, а также находила его в автомашине. Детям были продемонстрированы образцы экипировки, в которой сотрудники ОМОН выполняют служебные задачи. Каждый желающий смог примерить ее и почувствовать себя настоящим спецназовцем, а также и сфотографироваться.

В лагерном клубе вниманию ребят был представлен видеофильм, рассказывающий о славном боевом и жизненном пути проставленного командующего внутренними войсками генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.

- Организаторы лагеря «Аврора – Юный спецназовец» делают очень важное и полезное дело – готовят будущих защитников Отечества. Уверен, когда придет время, эти ребята выберут профессию, которая будет приносить пользу обществу. Этот будет обдуманный шаг, основанный не только на советах старших, но и на собственном опыте, полученном в лагере «Аврора – Юный спецназовец. Надеюсь, в будущем эти ребята пополнят также и ряды Росгвардии, - отметил подполковник Рафил Набиуллин.

В завершение мероприятия военный оркестр Управления Росгвардии по Республике Татарстан исполнил популярные композиции современности и прошлых лет.

В завершении встречи прошел концертФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Профильный проект «Аврора – Юный спецназовец» для детей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении своих служебных обязанностей и воинского долга, проводится уже 13-й год. Работа лагеря организована под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.