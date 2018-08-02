2 Авг. 16:17 2018-08-02T16:18:06+03:00

В транспортном предприятии сообщили, что их работник просто защищался [видео]

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Скандал между двумя жительницами Казани запечатлели очевидцы. С чего все началось пока неизвестно – выложенный в Интернете видеоролик повествует лишь о финальных сценах схватки.

На пустой задней площадки автобуса женщина в фирменной жилетке кондуктора жестко держит за волосы молодую женщину. Та пытается вырваться и ругается матом, требуя отпустить ее, иначе она убьет кондуктора. Последняя, видимо приняв угрозы за правду, не спешила выпускать из захвата неадекватную пассажирку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662866" frameborder="0"></iframe> В казанском автобусе кондуктор и пассажирка устроили гладиаторские бои.Соцсети

Пассажиры уговаривают кондуктора не связываться и отпустить гражданку. В итоге водитель автобуса не выдерживает и останавливается. Он заходит в салон и пытается разрешить конфликт словами, предлагая всем успокоиться. Только тогда кондуктор отпускает волосы пассажирки, за что получает от нее удар ногой. Во всеуслышание женщина, которую держали за волосы, заявляет, что кондуктор ударила ее валидатором по голове.

Водитель автобуса предлагает вызвать полицию и предупреждает пассажирку, что он высадит ее на остановке.

На этом запись обрывается.

В транспортном предприятии - ПАТП-2, которому принадлежит тот самый автобус, изъяли флэш-карту с видеорегистратора, установленный в салоне, и изучили. Также взяли объяснения от водителя и кондуктора.

«ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА»

Согласно итогам, проведенной на предприятии, служебной проверки, в ПАТП-2 заявили, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 на остановке «Интернат». В автобус маршрута №91 села пассажирка с явными признаками алкогольного опьянения. Ее поведение было неадекватным, на кондуктора она сразу накинулась с оскорблениями. Попросили успокоиться, а она еще сильнее принялась ругаться, и пнула ногой в живот женщину. Кондуктору пришлось обороняться.

- Пришлось вызывать полицию, в целях самообороны была вынуждена удерживать пассажирку до прибытия помощи, - сообщили «КП-Казань» в пресс-службе МУП ПАТП-2. - Однако после того как водитель и кондуктор высадили пассажирку для передачи ее сотрудникам полиции, данная гражданка скрылась.

В итоге кондуктор написала заявление в полицию по факту нападения на нее, ведь агрессивная пассажирка нанесла ей побои. Нашлись и свидетели – другие пассажиры, да и запись с видеорегистратора в салоне автобуса подтверждает слова кондуктора.