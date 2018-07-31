В Казани девушка едва не утонула, пытаясь сделать селфи на катамаране

31 Июль 14:14 2018-08-02T07:11:50+03:00

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Во время ЧМ-2018 Казань заполонили туристы, да и сами горожане в эти жаркие дни не упускали возможности посетить парки, особенно те, где есть водоемы.

Так, 26 июня на озере в парке Победы две подруги взяли на прокат катамаран, чтобы прокатиться по водной глади. Отплыв от берега на 30-40 метров, одна из них сняла спасательный жилет, чтобы сделать красивое селфи. В итоге не удержалась и упала в воду. Ее подруга, оставшаяся на катамаране, впала в панику и не знала, что делать. Оставалось лишь звать на помощь.

К счастью, в это время рядом оказался сотрудник Росгвардии Алексей Пунько. Старший лейтенант специального моторизованного полка Алексей Пунько как раз проверял как в парке несут службу войсковые наряды.

Прибежав на крики о помощи, Алексей увидел, что девушка в воде уже начала терять силы, то и дело она скрывалась под водой.

- Тут уж было не до раздумий, - вспоминал в беседе с «КП-Казань» Алексей Пунько. - Кепку снял, и бросился в воду. Доплыл до тонущей, приподнял, добуксировал до катамарана, помог взобраться на него.

Затем Алексей сам подтянулся, взобрался на судно и довел его до причала. Едва оказавшись на берегу девушки спешно поблагодарили сотрудника Росгвардии и убежали.

- Я только имя успел спросить у нее - Ксения, - улыбается Алексей Пунько. - Вымок полностью, хорошо, что удостоверение было в пакете. Пришлось ехать в часть, переодеваться, и снова идти на службу.

Во время происшествия напарник Алексея оставался на берегу. Он успел снять на фото, как старший лейтенант спасает девушку.

Редакция «КП Казань» просит откликнуться ту самую Ксению по телефону: 8(843)-528-21-00.