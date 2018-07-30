2018-08-02T07:11:50+03:00
Общество

В Казани блогер залез на балкон второго этажа, чтобы спасти двухлетнюю девочку

23-летний Нариман Хуснуллин поделился подробностями того дня с «КП-Казань» [видео]
Лия ХАЙРУТДИНОВА
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Фото: Из личного архива героя публикацииФото: Из личного архива героя публикации
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Произошло все 22 июля.

- Возвращались с другом с тренировки, смотрим – женщина к прохожим подбегает, о чем-то просит, - вспоминает Нариман.

Сначала парни решили, что женщина в возрасте просит денег – вид у нее был соответствующий, прислушались, а она что-то про ребенка лепечет, помощи просит, мол, упадет девочка с высоты. С трудом сумели понять, что бабушка вышла мусор выкинуть, а дверь за ней захлопнулась.

В квартире на втором этаже осталась двухлетняя непоседа-внучка. Малышка уже вышла на открытый балкон, взобралась на тумбочку и сейчас там сидит, плачет. Вот бабушка и просила прохожих помочь, но те лишь отмахивались.

Хоть Нариман занимается фитнесом и атлетикой, у него не получилось взобраться с первого раза - балкон ветхий, прутья и фанера проржавели. Так, если первый этаж спортсмен смог преодолеть быстро – по прутьям решетки, на второй взобраться удалось лишь с четвертой попытки.

Помог кабель, свисающий откуда-то сверху. По нему Нариман сумел подтянуться к балкону, зацепиться за его пол и взобраться на него. Затем – открыл дверь квартиры и впустил испуганную бабушку.

Все это время Наримана снимал его друг, который остался сторожить сумку блоггера. Делал это для подстраховки – вдруг напишут заявление за то, что залез в квартиру или еще что-то.

- Я всегда стараюсь помогать людям, - рассказал блогер. - Многие писали, что это постанова, хотел похвастаться. Поэтому не выкладывал столько времени. Но тут хвастаться, в общем-то, нечем, и я в этом не нуждаюсь. Просто хочу, чтобы люди никогда не проходили мимо и помогали друг другу.

Никогда не проходите мимо! Казанский блогер спас ребенка.

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