В Чувашии посреди города перевернулась цистерна, из которой разлилась соляная кислота
В эту пятницу, 27 июля, на трассе М7 в городе Цивильск, по сообщению собственных источников «КП-Казань», в правоохранительных органах, во время движения по кольцу перевернулся на бок 23-тонный грузовик-цистерна DAF XF с госномерами Волгоградской области.
Во время ДТП цистерна была повреждена, и на дорогу вылилась жидкость с едким запахом. Оказалось, что грузовик перевозил соляную кислоту с предприятия «Химпром» в Самару.
Водитель получил травмы. С места аварии его доставили в местную больницу.
Трассу М7 были вынуждены закрыть на время устранения последствий ДТП. Организован объезд по трассе «Вятка» и через поселок Кугесь.
Сейчас два автокрана пытаются поднять опрокинувшийся грузовик. Во время осмотра места происшествия из-за опасных испарений сотрудники полиции были вынуждены работать в противогазах. На место аварии выехали экологи.
Сотрудники полиции работают в противогазахФото: МВД по Чувашской Республике
В Цивильске перевернулась цистерна с соляной кислотой.
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