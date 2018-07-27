В Чувашии посреди города перевернулась цистерна, из которой разлилась соляная кислота

27 Июль 17:43 2018-07-27T18:16:57+03:00

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В эту пятницу, 27 июля, на трассе М7 в городе Цивильск, по сообщению собственных источников «КП-Казань», в правоохранительных органах, во время движения по кольцу перевернулся на бок 23-тонный грузовик-цистерна DAF XF с госномерами Волгоградской области.

Во время ДТП цистерна была повреждена, и на дорогу вылилась жидкость с едким запахом. Оказалось, что грузовик перевозил соляную кислоту с предприятия «Химпром» в Самару.

Водитель получил травмы. С места аварии его доставили в местную больницу.

Трассу М7 были вынуждены закрыть на время устранения последствий ДТП. Организован объезд по трассе «Вятка» и через поселок Кугесь.

Сейчас два автокрана пытаются поднять опрокинувшийся грузовик. Во время осмотра места происшествия из-за опасных испарений сотрудники полиции были вынуждены работать в противогазах. На место аварии выехали экологи.

Сотрудники полиции работают в противогазахФото: МВД по Чувашской Республике