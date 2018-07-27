2018-07-27T11:12:59+03:00
Общество

На могилах Арского кладбища в Казани появились QR-коды

Священники против, а посетители видят в них "чертовщину"
Искандер ЯРУЛЛИН
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Рядом с надгробной табличкой появилась новаяРядом с надгробной табличкой появилась новаяФото: Искандер ЯРУЛЛИН
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На могилах на территории Арского кладбища Казани начали появляться информационные таблички с QR-кодами. Теперь посетители кладбища могут считать код с помощью мобильного телефона и получить ссылку на биографию захороненного.

Пока таблички с кодами появились у могил деятелей медицины – ректоров и профессоров казанского медицинского университета. Такие же стенды с кодами установлены на зданиях городских достопримечательностей, чтобы туристам было удобнее получать информацию о знаковых местах.

Проект разработали участники движения «Мы помним» при казанском медицинском университете. По мере нахождения захоронений число кодовых табличек на кладбище будет расти. Ведь некоторые могилы давно никто не посещает. К концу года в планах установить полсотни персональных инфостендов с QR-кодами.

Представители духовенства к новшествам на кладбище отнеслись негативно.

– Устраивать на могиле музей совсем не по-христиански, - считает отец Николай. – Это неверно с позиции моральных ценностей. Для того чтобы узнавать информацию о человеке - есть специальные места. Кладбище не для этого. Оно - место скорби, а не место изучения послужного списка усопшего.

- Одна из бабушек, которая посещает могилку по соседству, предложила демонтировать новые инфостенды. Она разглядела в цифровом коде символ «666», а этого категорически не может быть на православном некрополе, - рассказал охранник.

Медицинский университет планирует облагородить таким образом более сотни захоронений выдающихся врачей, чтобы сделать посещение кладбища увлекательным для посетителей. В планах начать устанавливать таблички с QR-кодами на Архангельском и на Старо-Татарском кладбищах города.

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