Ученый из Казани рассказал, когда умрет Вселенная

26 Июль 15:00 2018-07-26T15:12:13+03:00

По его словам, шанс избежать апокалипсиса все же есть

Изменить размер текста: A A

Ученый Казанского федерального университета и Института пространственных исследований Барселоны Сергей Одинцов и физик Аристотельского университета Салоников Василис Ойконому провели исследование и выяснили, как и когда может умереть Вселенная.

Как пояснил Сергей Одинцов гибель или по-научному сингулярность – это такое состояние Вселенной, когда все является бесконечностью: кривизна, напряженность гравитационного поля, энергия. За 30-60 миллионов лет до приближения к сингулярности все превратится в плазму. А потом и плазма исчезнет.

Всего есть 4 типа математических моделей сингулярностей в будущем. Одна из самых популярных - Большой Разрыв. То есть Вселенная может расшириться до бесконечности. Из-за огромного ускорения все биологические, физические системы, все химические соединения и молекулы просто распадутся. Казанскому ученому в своей работе удалось доказать, что сингулярности типа Большой Разрыв всегда связаны с ускорением Вселенной. На грани гибели Вселенная может оказаться приблизительно через 30-40 миллиардов лет, если продолжит расширяться ускоренно.

Но шанс избежать апокалипсиса все же есть. Дело в том, что за современное ускоренное расширение Вселенной отвечает темная энергия, которая занимает около 70 % Вселенной. А сущность до сих пор остается загадкой для ученых. Получается, разгадка тайны может спасти Вселенную.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»