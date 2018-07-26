2018-07-26T15:12:13+03:00
Наука

Ученый из Казани рассказал, когда умрет Вселенная

По его словам, шанс избежать апокалипсиса все же есть
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: КФУФото: КФУ
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Ученый Казанского федерального университета и Института пространственных исследований Барселоны Сергей Одинцов и физик Аристотельского университета Салоников Василис Ойконому провели исследование и выяснили, как и когда может умереть Вселенная.

Как пояснил Сергей Одинцов гибель или по-научному сингулярность – это такое состояние Вселенной, когда все является бесконечностью: кривизна, напряженность гравитационного поля, энергия. За 30-60 миллионов лет до приближения к сингулярности все превратится в плазму. А потом и плазма исчезнет.

Всего есть 4 типа математических моделей сингулярностей в будущем. Одна из самых популярных - Большой Разрыв. То есть Вселенная может расшириться до бесконечности. Из-за огромного ускорения все биологические, физические системы, все химические соединения и молекулы просто распадутся. Казанскому ученому в своей работе удалось доказать, что сингулярности типа Большой Разрыв всегда связаны с ускорением Вселенной. На грани гибели Вселенная может оказаться приблизительно через 30-40 миллиардов лет, если продолжит расширяться ускоренно.

Но шанс избежать апокалипсиса все же есть. Дело в том, что за современное ускоренное расширение Вселенной отвечает темная энергия, которая занимает около 70 % Вселенной. А сущность до сих пор остается загадкой для ученых. Получается, разгадка тайны может спасти Вселенную.

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