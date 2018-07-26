2018-07-26T11:58:58+03:00
Общество

Девушка станцевала тверк на фоне главной мечети Казани

В своем поступке ничего ужасного она не видит
Искандер ЯРУЛЛИН
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Комментарии: comments4
Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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20-летний фитнесс-тренер Анастасия Малышева решила поддержать традицию - показать свое владение телом на фоне достопримечательности города, в который приехала. Сама Анастасия из Челябинска, но недавно переехала в Москву. У нее своя танцевальная студия, девушка ведет блог о здоровье, участвовала в проекте "Танцы" на ТНТ и снялась в клипе Thomas Mraz.

Анастасия уже танцевала на Красной площади, на фоне собора Василия Блаженного, в переходах и просто на улице. В Казани для горячего тверка (танец, где активно используется движение ягодиц и бедер - прим. редакции), девушка выбрала площадь перед мечетью Кул-Шариф. На свою страничку в социальных сетях танцовщица выложила видео, где она тверкает в коротких шортиках в кампании двоих молодых людей. Видео под песню «Слыш полицай, че тебе надо?», девушка подписала «Тусанули в Казани».

Соцсети

Соцсети

Провокационный пост тут же начал набирать лайки. Через несколько часов видео оценили почти 800 тысяч польователей социальных сетей. Но мнения людей разделись. Большинство подписчиков выступили против такого веселья: «Это прямое неуважение мусульман», «В Татарстане других достопримечательностей, кроме мечети, не нашли?» — пишут возмущенные люди. Верующие сообщили, что направили письма в духовное управление мусульман и в Совет муфтиев России. Другие наоборот - восхищаются грацией фитоняшки. Сама Анастасия комментирует поступок неохотно.

- Я танцую на фоне мечети, но не внутри. Я остаюсь при своем мнении. На комментарии мне все-равно, - ответила танцовщица корреспонденту КП. Тем не менее негативные отзывы под видео, которых с каждым часом становится все больше - девушка оперативно удаляет.

Танцы напротив Кул-Шарифа.

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