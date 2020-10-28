Чувашия готовится к празднованию годовщины Сурского рубежа

На этой неделе, начиная с 28 октября, в Чувашии стартует Год подвига строителей Сурского рубежа. Эта дата, по словам главы региона Олега Николаева, определена не случайно.

- 28 октября 1941 года началось самое масштабное строительство в истории республики - возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, где самоотверженно трудились в основном женщины, старики и подростки. Было бы правильным год, посвященный трудовому подвигу чувашского народа в эти тяжелые годы, начать с той же даты, - пояснил Олег Николаев на одном из совещаний в Доме правительства.

В рамках празднования 80-й годовщины столь значимого события запланирован комплекс мероприятий. Первые из них пройдут в Чувашском государственном театре оперы и балета, где на 10 дней будет развернута мультимедийная выставка «Жизнь», которая расскажет о ключевых событиях войны. История трудового подвига чувашского народа в тылу определена в отдельный блок экспозиции.

По сообщению вице-премьера - и. о. министра образования и молодежной политики региона Аллы Салаевой, 28 октября на сцене театра пройдет театрализованное представление, которое станет реставрацией исторического события. В постановках примут участие представители городов Алатырь, Ядрин, Шумерля, Козловка, Мариинский Посад, сел Порецкое, Красные Четаи, Янтиково. В этот же день в городах Алатырь и Шумерля пройдут митинги-шествия, посвященные памятной дате.

В Чувашии пройдет конкурс на разработку эскиза памятной медали. За разработку эскиза будет выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей - за передачу прав.

Также ведется работа по созданию информационного ресурса, посвященного Сурскому и Казанскому оборонительным рубежам. Большая ответственность возложена на сотрудников государственного исторического архива и гуманитарного института - они ищут редкие документы о строительстве укрепительных сооружений. Запланировано, что портал заработает уже к следующему году.

Кроме этого, власти Чувашии намерены установить мемориал строителям Сурского оборонительного рубежа в селе Ильина Гора в Ядринском районе. Благоустраивать территорию начнут также в этом году.

- Есть планы построить на Ильиной Горе монумент, один из объектов мемориального комплекса, посвященного памяти тыловиков, - цитирует пресс-служба администрации главы Чувашии Олега Николаева.

Памятные стелы появятся и в других районах республики, где сооружали линии обороны. Главный мемориальный комплекс возведут в Козловском районе. Этот объект получит статус федерального значения. Сейчас памятник получил рабочее название «Строителям безмолвных рубежей». До конца этого года в рамках подготовки проведут комплекс геологических и геодезических работ также будет дан старт всероссийскому конкурсу по проектировке мемориала.

СПРАВКА

Строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые должны были помешать немецким солдатам пробраться в глубь страны, велось с 28 октября 1941-го по 21 января 1942 года - 45 дней. На стройку была мобилизована треть трудоспособного населения - 170 тысяч человек. В основном это были женщины, дети и старики, которые вели работы вручную, несмотря на сильнейшие морозы и нечеловеческие условия.

По территории Чувашской АССР рубеж проходил по следующей линии: село Засурское Ядринского района - деревня Алексеевка, села Чебаково и Чиганары, деревня Б. Югуть, село Ильина Гора, деревня Пандиково Красночетайского - село Сурский Майдан Алатырского района - Алатырь до границы с Ульяновской областью. Казанский обвод проходил через село Октябрьское Марпосадского района, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарии, у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района.

Общая протяженность оборонительных конструкций составила 380 км.