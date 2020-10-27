"За свой базар ответишь!": В Татарстане учительница накричала на ученика из-за куска хлеба

Педагогу не понравилось, что школьник взял хлеб в столоой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсети попало видео конфликта между педагогом и восьмиклассником Елабужской средней школы №9. На записи, снятой на телефон, видно, как учительница начинает агрессивно выговаривать одному из мальчиков за его поведение. Стало понятно, что тот в столовой забрал хлеб и съел его. На попытки ученика объясниться, что он спросил разрешения, потому что хотел есть, последовала гневная отповедь. Педагог назвала восьмиклассника "скотиной" и обещает, что ему придется "ответить перед людьми".

- С тобой поговорят нормальные люди, как себя вести надо и как с учителем разговаривать. Я тебе это обещаю. За свой базар будешь отвечать, скотина! Нет, чтобы извиниться, сказать, что кушать хотел, - говорит женщина.

Ребенок пытался отвечать нападкам педагога, но та и слушать ничего не хотела, повторяя, чтобы школьник "закрыл рот".

скриншот с видео.

Это ролик начали активно обсуждать, и комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то возмущается действиями учителя, другая половина утверждает, что мальчик матерился в присутствии учителя.

Скандалом заинтересовались и в школе, и минобразования Татарстана. В ведомстве эту историю прокомментировали "Комсомолке".

- В школе № 9 произошел конфликт между педагогом и учеником 8-го класса. Ситуация была рассмотрена администрацией школы при участии руководства Управления образования Елабужского муниципального района, родителей школьника и педагога. Обе стороны конфликта признают свою вину. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как будет проведена работа с восьмиклассником, не сообщается.