В Ульяновской области дети из нуждающихся семей будут получать продукты по специальным картам

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С начала 2021 года в Ульяновской области введут продуктовые карты для малоимущих семей с детьми до трех лет. На них ежемесячно будут поступать средства для обеспечения детей полноценным питанием. Так, малышам до года будет приходить 1 830 рублей, а тем кто старше - 760 рублей, сообщается на официальной странице регионе в соцсетях. Заметим, что это - дополнительная мера поддержки, которая коснется около 10 тысяч семей.

Так, если раньше детям выдавалось заранее закупленное питание, то теперь родители смогут самостоятельно покупать необходимые продукты. Но не все, а лишь те, что утверждены Минздравом области: адаптированные молочные жидкие или сухие смеси - заменители грудного молока, кефир детский, йогурт, молоко, творог детский, сухие молочные и безмолочные каши, фруктовое, овощное, мясное пюре, соки.

Чтобы получить карту, одному из них нужно написать заявление и собрать пакет документов (ксерокопия паспорта, информация о доходах семьи за последние 3 месяца, заключение врача-педиатра, справка о непосещении ребенком детсада), а после передать их в учреждение соцзащиты по месту жительства или в ближайший МФЦ. После получения карты, ежемесячно родитель будет получать сообщения на телефон о начислении на нее средств.