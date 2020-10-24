Сенсация от "Рубина"! Казанцы обыграли "Зенит" в Петербурге

Джордже Деспотович забил первый гол в ворота "Зенита", а победу "Рубину" принес Йевтич. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Матч "Зенит" - "Рубин" хоть и не являлся центральным в 12 туре Премьер-Лиги, но к нему было приковано повышенное внимание. Двукратные чемпионы России находились не в лучшем расположении духа после поражения от "Брюгге" в Лиге Чемпионов. В матче с бельгийцами питерцы выглядели уставшими, что и привело к поражению.

Меж тем, некоторые эксперты отмечали, что "Рубин" чем-то похож на "Брюгге". В Казани подобрался молодой и довольно "кусачий" коллектив, который играет в атаку даже с превосходящими в классе соперниками. Так что уж дать бой питерцам казанцы были готовы.

"Зенит" в матче с "Рубином" не досчитался двух форвардов - вслед за Малкомом в лазарет угодил Азмун. В итоге пару Дзюбе в атаке составил Ерохин. Кроме того, впервые в старте "Зенита" появился самый дорогой новичок летнего трансферного окна в России - бразилец Вендел.

В основу "Рубина" вернулся Кварацхелия. Отбыл дисквалификацию Йевтич, который также оказался в старте. А вот место Макарова в основе занял Бакаев-младший.

С первых же минут казанцы захватили инициативу. Трио Йевтич-Деспотович-Кварацхелия принялись раскачивать оборону хозяев поля. Казалось, что казанцы решили организовать быстрый гол. Не получилось. "Рубин" много атаковал, но все удары накрывали защитники.

Только минуте к 20 "Зенит" пришел в себя и перехватил инициативу. На 22 минуте наконец-то был нанесен первый удар. Сантос навесил со штрафного и Ерохин головой пробил рядом со штангой. Как выяснилось, это была репетиция. Четыре минуты спустя все повторилось. Действующие лица те же - Сантос навесил, Ерохин пробил. На этот раз точно в ворота. 1:0.

Казанцы с ответом не затянули. Тут же Хвича разогнал атаку, Деспотович вывел на удар By Бома, но питерцев спасла штанга. Тот же By Бом спустя пару минут здорово увидел набегавшего Уремовича и сделал ювелирную передачу на хорвата. За Питер вновь сыграла штанга.

И все же штанга не могла выручать "Зенит" вечно. На 43 мнуте очередная быстрая атака "Рубина" привела к голу. Бакаев здорово навесил в штрафную и Деспотович, обыграв Ракицкого, точно пробил в угол ворот Кержакова. 1:1.

Отдохнув в перерыве, "Зенит" сразу же прибрал инициативу к рукам и ногам. Самый явный шанс был у Дриусси. Аргентинец бил почти по пустым воротам с пары метров после передачи Ерохина, но пробил в небеса. Был эпизод и у Дзюбы, но капитан сборной России не придумал ничего лучше, чем упасть в штрафной. Арбитр повода назначить пенальти не увидел.

Вообще казанцам стоит отдать должное. Дзюбу защитники закрыли наглухо. Выключив из борьбы главную ударную силу "Зенита" казанцы спутали карты хозяевам. До штрафной питерцы доходили, а вот что делать дальше придумать не могли.

Казанцы отдали мяч сопернику. но поджидали шанс для контратаки. Он предоставился на 69 минуте. Йевтич получил мяч вблизи штрафной, обыграл Ловрена и пробил точно в угол. Кержаков даже не дернулся. 2:1 - "Рубин" повел.

Питерцы бросились отыгрываться и чуть не получили третий. Вышедший на замену Зуев убежал один на один с Кержаковым, пробил мимо него, но в третий раз за мяч чемпионов России спасла штанга.

Все остальное время "Зенит" провел в атаке, но все их действия сводились к забросам в штрафную в надежде, что кто-то из высоких зацепится. Тактика чуть не сработала. В одном из эпизодов Ракицкий оказался перед пустым углом ворот "Рубина", но пробил сильно неточно.

"Рубин" выиграл 2:1, нанеся "Зениту" второе поражение за неделю. "Рубин" набрал 18 очков и сравнялся с "Краснодаром". "Зенит" же рискует потерять лидерство, если свои матчи выиграют "Спартак" и ЦСКА.