Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 22 октября 2020 года: каждому четвертому зараженному 65 лет и старше

В разрезе социальных групп в регионе среди заразившихся на первом месте именно пенсионеры. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По последним данным, за сутки в Марий Эл было выявлено 55 новых случаев COVID-19. Так, с начала пандемии в регионе эту инфекцию обнаружили у 5 631 человека. Из них к этому моменту уже 4 647 зараженных выздоровели, а 61 человек скончался. Сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением корнавируса.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Региональный же Роспотребнадзор, в свою очередь, на основе собственных сводок сделал вывод, что каждому четвертому больному коронавирусом выявленному в Марий Эл 65 лет и старше.

Что же касается детей, то, по данным управления, школьники в возрасте от 7 до 14 лет в числе всех инфицированных составляют 3,1%, дошкольники в возрасте от 1 до 6 лет – так же 3,1%), подростки от 15 до 17 лет – 1,1%), дети до года – 0,7%.

Если смотреть на количество зараженных по гендерному срезу, то в Марий Эл больше всего COVID-19 болеют именно женщины – 61,7%, мужчины – 38,3%.

По социальным группам следующие данные: на первом месте пенсионеры – 30,7%, на втором месте рабочие – 25,5%, на третьем месте медработники – 12,3%, на четвертом месте служащие – 8,3%, на пятом месте учащиеся или воспитанники образовательных организаций – 5,4%, а на шестом месте представители силовых структур – 1,3%.