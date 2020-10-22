Коронавирус в Чувашии, последние новости на 22 октября 2020 года: досрочных каникул не будет

Очагов коронавируса в образовательных учреждениях не зафиксировано Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в Чувашии коронавирус за стуки выявлен еще у 47 людей. Всего с начала пандемии такой диагноз был поставлен 9 332 раза. Из них в 7 754 люди выздоровели, а в 119 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В целом, по мнению руководителя Роспотребнадзора Чувашии Надежды Луговской, эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной. Так, например, в школах и детсадах регистрируются лишь единичные случаи заражения COVID-19. Поэтому необходимости уводить детей на досрочные осенние каникулы не имеется.

В то же время Минтранс Чувашии продолжает проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте и его дезинфекцию. Делают это представители ведомства совместно с сотрудниками ГИБДД республики.

Так, последний рейд показал, что более 90% пассажиров надевают медицинские маски в общественном транспорте.

- По результатам мониторинга мы видим, что динамика меняется в положительную сторону. Пассажиры и водители общественного транспорта стараются соблюдать масочный режим, нарушения допускают сравнительно редко, - отметил зам главы Минтранса Чувашии Юрий Арлашкин.