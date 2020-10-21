Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 21 октября 2020 года: количество коек для зараженных увеличат до 2 033

Коечный фонд должны увеличить до 1 ноября 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Ульяновской области региональный Роспотребнадзор насчитал 184 новых случаев COVID-19. Всего, по данным управления, с начала пандемии в области коронавирус был выявлен у 18 811 человек, из них выздоровело 14 794, а скончались 213 зараженных. Но у федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции другая цифра – 226 летальных исходов. Да и данные по общему количеству инфицированных, а также выздоровевших.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

Возможно такая разница в цифрах из-за того, что областной Роспотребнадзор перестал учитывать в своих сводках данные по Димитровграду. Дело в том, что, по сообщению ряда СМИ, теперь этим занимается не он, а региональное управление №172 федерального медико-биологического агентства России.

В свою очередь в медучреждениях Ульяновской области до 1 ноября 2020 года увеличат коечный фонд для больных COVID-19 – до 2 033 единиц.