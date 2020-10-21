Коронавирус в Чувашии, последние новости на 21 октября 2020 года: глава Чувашской митрополии отец Савватий призвал людей к сознательности

Фото: cheb-eparhia.ru

По последним данным, в Чувашии коронавирус выявлен еще у 45 людей. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 9 285 таких пациентов. Из них 7 734 человека на выздоровели, а 116 скончались. Сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии отец Савватий в своем последнем интервью призвал людей к сознательности. Ведь многие до сих пор уверены, что в храме заразиться нельзя. По словам Савватия, незачем искушать Бога, с таким детским сознанием нужно заканчивать.

По его мнению, если человек не заботится о своем здоровье, то он должен иметь хотя бы просто ответственность перед другими людьми.

Савватий напомнил также, что многие священники уже переболели коронавирусом, а его предшественник – владыка Вранава, и вовсе скончался в результате инфекции, хотя кроме храма он нигде не бывал.