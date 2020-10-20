Изнасиловал дочь и похитил мать: по подозрению в этом в Татарстане был задержан ранее судимый мужчина

Утверждается, что злоумышленник надругался над девочкой-подростком, когда ее матери еще не было дома. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сегодня, 20 октября, в полицию поступило сообщение о том, в казанском поселке Юдино ранее судимый 44-летний мужчина залез в дом к своей экс-сожительницы. В тот момент женщины там не было, зато были ее 13-летний сын и 17-летняя дочь. По данным правоохранителей, злоумышленник, угрожая ножом, связал подростков, а после изнасиловал девочку.

Когда ее мать вернулась домой, утверждается, что бывший сожитель надругался и над ней, при этом избив. После он насильно усадил женщину в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

- Был объявлен план «Перехват» на территории республики, в ходе которого подозреваемый был задержан на территории Татарстана сотрудниками полиции поселка Сотнур в соседней Марий Эл, - в свою очередь сообщили в МВД Татарстана.

Женщина была освобождена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По указанным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование несовершеннолетней» и «похищение человека». Его расследование взят под личный контроль прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Он сам выезжал на место происшествия и уже дал поручение подчиненным провести проверку исполнения законодательства в части обеспечения надлежащего контроля за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы.