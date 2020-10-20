Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 20 октября 2020 года: школы планируют обучать детей очно до осенних каникул

Досрочных каникул не будет. Фото: Татьяна Коркина

По последним данным, в Марий Эл коронавирус был обнаружен еще у 54 человек. Так, по информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в республике с начала пандемии COVID-19 выявлен у 5 576 человек. Из них 4 602 смогли победить болезнь, а 59 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь, несмотря на фиксируемый рост заболевания коронавирусом, в Марий Эл пока не планируют переводить школьников и студентов на дистанционное обучение. Все детские сады, школы, техникумы работают в штатном режиме.

Также в регионе не принималось никаких решений по поводу ухода учащихся на досрочные осенние каникулы. Они будут отдыхать как обычно.

Так, например, у школ работающие триместрами каникулы уже прошли с 5 по 12 октября. Остальные начнут отдыхать с 26 октября и м 31 октября. Каждая школа, в принципе, решает сама.

Отметим, что сейчас в Марий Эл из-за коронавируса усилена повсеместная дезинфекция, в том числе и в образовательных организациях.