Коронавирус в Чувашии, последние новости на 20 октября 2020 года: скончались три пациента с COVID-19

Число летальных исходов в республике достигло 116-ти. Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии за сутки было зарегистрировано три смерти пациентов с COVID-19. По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов в республике достигло 116-ти. Также за прошедшие сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19. Так, с начала пандемии в Чувашии было зафиксировано 9 285 инфицированных. Из них 7 734 человека на данный момент выздоровели.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев считает, что ситуация с коронавирусом в республике остается достаточно напряженной. И этому, в первую очередь, способствует несоблюдение необходимых противоэпидемических мер. Последствия – рост заразившихся за неделю в 1,5 раза.

По данным Минздрава Чувашии для оказания помощи пациентам с коронавирусом, гриппом и внебольничной пневмонией в 10 медицинских организациях республики 1 597 коек.