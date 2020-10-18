Как в Татарском театре "Экият" научат летать орленка, детей и взрослых

Новый спектакль очень понравился детям и родителям Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В субботу в Татарском государственном театре кукол на парковке не было свободных мест - все места в колясочной были заняты. Для самого главного зрителя - детей, показали новый бэби-спектакль "Приключения пингвиненка Пинка", которую поставили режиссеры-постановщики Айвар Гимаев и Евгения Кладова, а помогла получит визуализацию всего этого проекта ижевская художник-постановщик Елена Ильина. Вот транспорт этих зрителей и занял все места.

Парковка в "Экият" Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Бэби-спектакли для самых маленьких зрителей категории "0+" в "Экият" ставят давно, но не все родители знают про возможности начать знакомить детей с театрами с самого раннего возраста. Опасаются, что из-за своего возраста малыши будут вести себя шумно и громко, что они сами попадут в неловкую ситуацию. Поверьте, капризничать детишкам будет некогда!

Спектакль показывают в фойе Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Во-первых, столько нового и незнакомого, требуется все внимательно осмотреть!

Во-вторых, вокруг много детей, надо со всем познакомится!

В-третьих, какие-то смешные взрослые рассказывают веселую историю, и им помогают яркие игрушки-куклы. Во время спектакля можно все потрогать, попрыгать, покричать и даже прогнать жадную наглую чайку.

Для малышей главное - тактильные ощущения Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Новый спектакль - это удивительная возможность не только увидеть и услышать, но и получить тактильные ощущения. Начало истории - это большая карта мира, где малышам дают первый урок географии - континенты можно потрогать, обнять. А они - теплые, как Евразия, жаркие, как Африка, и холодные, как Антарктида!

Как появился на свет Пинк Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Кстати, само представление разыгрывают в холле на втором этаже - там на небольшом ковре полукругом располагаются мягкие пуфы, где во время спектакля должны сидеть взрослые. Но разве усидишь? Ведь во время спектакля всем приходится повторять за артистами - ручками хлопать, ножками топать, прыгать как кенгуру и летать, как птички!

Друзья Пинка - черепашка Пашка Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Во время этого 30-минутного представления малыши увидят, как из яиц появляются пингвиненок, черепашка, ящерка, орленок, утенок. Сам герой сказки - пингвиненок Пинк, подружится со всеми, а маленькие зрители смогут покормить его рыбкой, отогнать наглую чайку от черепашонка, научить летать орленка.

Как устроен подводный мир Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Все это вместе с родителями, вовлекая их в сказку - на руках родителей дети воспарят над зрительным залом, словно в полете.

Во время представления пройдут тренировки по полетам Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

После преставления выходить никто не спешил. Многие дети и взрослые впервые оказались в "Экият", и с удовольствием осматривали этот удивительные театр для самых маленьких зрителей.