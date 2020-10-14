Новый подход к долголетию: в Чувашии открывают современные клубы для пожилых

Одним из основных столпов долголетия наравне с медициной и финансовым благополучием человека считается его социальная активность. Уже давно доказано, что люди, которые выходят на пенсию, начинают буквально угасать на глазах из-за нехватки общения и внимания. В Чувашии этот факт прекрасно осознают. Поэтому в регионе приступили к модернизации системы социального обслуживания населения - на базе центров социального обслуживания создают современные клубные пространства для пожилых людей под единым брендом «Мой социальный центр». Первое подобное пространство открыли в городе Шумерля.

Присутствоваший на церемонии открытия глава региона Олег Николаев отметил, что это первый в республике центр современного стандарта.

- Здесь сам процесс обеспечения социальными услугами граждан организовывается в новом формате. За такими центрами будущее, - сказал он.

По сути, отметил глава Чувашии, эта площадка станет масштабной домашней гостиной для всех желающих, где можно будет пообщаться, найти новых друзей и получить новые знания и навыки. Пожилые жители также смогут проявить инициативу и поделиться своими умениями, которые окажутся интересными для всех.

Как подчеркнула на церемонии открытия министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, социальная активность является одним из критериев продолжительной жизни населения, а «Мой социальный центр» создает все условия для того, чтобы представители старшего поколения почувствовали вкус к жизни, нашли себе новые увлечения и единомышленников среди своих сверсников.

Новое клубное пространство в Шумерле объединило в одном месте сразу семь уникальных локаций, где посетители смогут найти товарищей по интересам или присоединиться к уже действующим направлениям. Например, для любителей интеллектуального отдыха работает «тихая гостиная». Там будут проводить встречи с интересными людьми, шахматно-шашечные турниры, литературные клубы, также здесь можно будет почитать обычные и послушать аудиокниги. В «актовом зале» для гостей будут проводить лекции, концерты, вечеринки, творческие встречи. А в «творческой мастерской» для любителей рукоделия организуют совместные занятия и мастер-классы. Чтобы посмотреть видеофильмы или отправиться в виртуальную экскурсию или просто поболтать с новыми друзьями, придется отправиться в «медиагостиную».

Еще одна площадка - «компьютерный класс» - предназначена для занятий в школе компьютерной грамотности и ознакомления современными технологиями. Для любителей скандинавской ходьбы, гимнастики, а также выездных экскурсий будет работать площадка «спортивное долголетие», а для занятий йогой, гимнастикой и занятий на тренажерах работает тренажерный зал.

Как рассказали в региональном Министерстве труда социальной защиты, в Республике Чувашия в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы осуществляется модернизация системы социального обслуживания. Комплекс мероприятий направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 72,7 до 78 лет и здоровой жизни - с 63 до 67 лет. Клубные пространства под единым брендом «Мой социальный центр» планируется растиражировать по всей республике - специальные площадки будут созданы на базе шести центров социального обслуживания. Вслед за Шумерлей в ближайшей перспективе центры начнут работать также в Алатыре, Канаше, Козловке, Новочебоксарске и Чебоксары.

Ожидается, что постоянными посетителями центров станут три тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов.