В Чувашии разработают единую концепцию благоустройства

Власти Чувашии намерены до конца года создать единую концепцию благоустройства и развития города. Об этом глава региона Олег Николаев заявил на заседании Межведомственной комиссии по реализации в Чувашской Республике регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Важно, опираясь на опыт соседних регионов, создать в республике единую концепцию благоустройства и градостроительной политики, - цитирует Николаева пресс-служба чувашского правительства.

По представленным данным, в этом году республике на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 366 миллионов рублей. Часть запланированных объектов пока продолжают ремонтировать: завершены работы на трех из пяти запланированных дворовых территориях, а также на 14 из 35 общественных пространствах.

Два объекта из числа отстающих на сегодняшний день вызывают беспокойство. Так, по словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева, лишь 30% необходимых работ выполнены в Ибресинском районе и 25% работ выполнено на объекте в городе Шумерля. В целом же, отметил чиновник, по республике работы по благоустройству завершены на 82%.

Такие результаты Олег Николаев раскритиковал и отчитал за недостаточный контроль хода работ.

- Контракт заключили и тут же забыли обо всем? После заключения контракта надо требовать с подрядчика четкий план производства работ по датам: когда, в какие сроки и какие виды работ будут реализованы. Если идет смещение графика, вы должны бить тревогу. Возможно, заблаговременно ставить вопрос о смене подрядчика. Это касается всех администраций, - цитирует пресс-служба Олега Николаева.

По этой причине глава региона пообещал, что в следующем году вся работа по благоустройству, в том числе и контрольные мероприятия, будет организована иначе.

Также на заседании межведомственной комиссии рассмотрена проектно-сметная документация на благоустройство в городах Алатыре и Канаше. Напомним, в рамках третьего всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Алатырю выделен грант в размере 44,5 миллиона рублей, а Канашу - 70 миллионов.

Проект по благоустройству исторической части города Алатыря комиссия одобрила. Сейчас власти города проводят открытый аукцион в электронной форме на определение исполнителя работ. Проектно-сметная документация на благоустройство летнего парка Дворца культуры в Канаше отправлена на доработку.

Олег Николаев на заседании также напомнил, что в число победителей федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды также вошел Мариинский Посад. На его реконструкцию из федерального бюджета будет выделено 45 миллионов рублей. Теперь предстоит провести и первые общественные слушания по благоустройству города. Глава Чувашии призвал привлечь к работам молодых архитекторов региона.