Правительство Чувашии введет новые льготы для малого и среднего бизнеса

В Чувашии в следующем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, заявили на заседании Кабинета министров Чувашской Республики.

По словам первого вице-премьера Правительства Чувашии - министра финансов Михаила Ноздрякова, на ближайшие три года планируется снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, расширение видов патентной системы. Также обсуждается изменение подходов по установлению ставок налога на имущество организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости.

Также в Госсовете находится законопроект, направленный на стимулирование инвестиций. В частности, запланировано совершенствование налогообложения по инвестиционному налоговому вычету.

Для бизнеса в IT-отрасли предусмотрены федеральные меры поддержки - освобождение с 2021 года от уплаты части налога на прибыль, зачисляемой в региональный бюджет.