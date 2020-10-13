"Это будет самое честное и открытое строительство": Леонид Слуцкий начал строить стадион за свои собственные деньги

Леонид Слуцкий задумал строительство стадиона в Волгограде еще год назад. Фото: ФК "Рубин".

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий начал строительство стадиона в Волгограде. Эта идея была у экс-наставника сборной страны уже давно, но начать реализовывать удалось только сейчас. Как отметил Слуцкий на своей странице в Инстаграме, под строительство арены в его родном Волгограде уже выделили землю.

- Дорогие друзья! Наконец-то я приступил к строительству стадиона в Волгограде. Целыи год мы оформляли землю и оформляли документы на строительство (я думал, что эти процессы прои дут намного быстрее). Я уже боюсь что-либо загадывать, но веснои у мальчишек должен быть свои стадион! Самое сложное прои дено, теперь уже ничто нас не остановит, - написал Слуцкий.

Свой пост рулевой "Рубина" снабдил видео, где более детально остановился на строительстве стадиона. Так, в частности, арену Слуцкий строит за свои собственные деньги, но не скрывает, что будет рад помощи в реализации проекта. Более того, Слуцкий заявил, что любой желающий сможет следить за ходом строительства арены онлайн и с вводом в эксплуатацию стадиона не будут тянуть 10 лет. как-то было с известной ареной в Санкт-Петербурге.

- Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашего строительства на нашем ютуб-канале. Все желающие смогут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств и тех людей, которые захотят присоединиться к процессу, - отметил Слуцкий.

Пост наставника "Рубина" не прошел бесследно. Так, в комментариях Слуцкого не только благодарили за хорошее начинание, представители ряда фирм уже готовы поставлять на стройку необходимую продукцию.

Кстати. название стадиона уже придумано - "Бомбонера". Именно так именуется арена аргентинского "Бока Хуниорс".

- Почему "Бомбонера"? Потому что большинство стадионов в Волгограде и на большей территории нашей страны называются "Монолит", "Трактор", "Сталь", "Кировец". "Бомбонера" - такого еще не было. Это место, где люди получают огромное удовольствие, где праздник каждый день, - пояснил выбор названия экс-наставник сборной России.

Отметим, что строительство стадиона могло начаться и раньше, но у Слуцкого возникли проблемы при сборе документов.

- Я думал, что строить - это ты вышел в чисто поле, взял лопату и начал строить. Какое-то несметное количество согласований, бумаг, получение разрешения на строительство, экспертизы, это как-то тормозится. Честно, я просто хочу помочь! У меня нет задних мыслей. То, что мне моя историческая родина, Волгоград, дала, я хочу вернуть. Я пришел вам отдать, я не хочу что-то себе забрать, - рассказал Слуцкий в первом выпуске своего блога "Слуга футбола".

Отметим, что рядом с ареной по задумке наставника "Рубина", должен появиться еще и манеж, где дети могли бы заниматься круглый год.