В Казанском ТЮЗе собирались сжечь женщину и подарили свободу Эзопу

Новая премьера в ТЮЗЕ - спектакль "Лиса и виноград". Фото предоставлено ТЮЗом

Когда-то на подмостках Казанского ТЮЗа уже ставили пьесу бразильского драматурга Гильермо Фигейредо. Но режиссер Александр Туманов принципиально не смотрел ни одну фотографию этого спектакля. Ничего.

- Если бы я это увидел, то воле неволей отложилось бы в памяти, что-то бы было скопировано, но я так не хотел, - признался молодой режиссер. – Пусть все будет заново.

Для выпускника ГИТИСа – это дипломный спектакль. Он очень благодарен директору Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышевой, которая поверила в него и предоставила площадку, и труппу театра для первой «пробы пера».

Премьерный спектакль в первый день Александр Туманов оценил положительно – на репетицию было всего 15 полных рабочих дней.

- Этого мало для такого зрелищно-большого спектакля; и на премьерный день, а это все-таки еще не готовый спектакль, готовым он будет примерно на 15 раз, все-таки спектакль сложился, - считает начинающий режиссер. – За время репетиций весь ансамбль хорошо сложился, взаимодействует друг с другом. Он поставлен, но должен расти.

Новая премьера в ТЮЗЕ - спектакль "Лиса и виноград". Фото предоставлено ТЮЗом

Постановка лаконична, вне времени и в пространства. Географически это Греция, остров Самос. Но о ней напоминают только бюст мужчины (сам Эзоп или его хозяин Ксанф?) и стилизованное под тунику платье Клеи (Лилия Ахметзянова), и еще упоминания «раб» и «господин», которыми обмениваются герои – Ксанф (Заслуженный артист Татарстана Дмитрий Язов) и Эзоп (Народный артист Татарстана Роман Ярыгин). Отсыл в современность - это нашивки с именами рабов, похожие на концлагерные номера. Пьеса существенно сокращена, ведь за 5 минут диалогов такая опытная женщина, как Клея, не могла изменить свою точку зрения и влюбиться в уродливого раба (Туманов сделал из Ерыгина жуткого уродца). Чем ее прельстил мужчина, от которого она еще несколько мгновений назад отворачивала свой взгляд?

Сцена из спектакля. Фото предоставлено ТЮЗом

Разве его можно было сравнить с ее прежним любовником – Агностосом (Камиль Гатауллин), таким стильным капитаном местной стражи в красных труселях? Но … Вот она, истина – женщина любит ушами! В итоге Эзопу довелось испытать и любовь, и коварство отвергнутой Клеи.

Клея и Эзоп. Фото предоставлено ТЮЗом

Эзопов язык – это целая наука дерзости и внешнего приличия, которое сглаживает те грани, которые обнажает сам Эзоп в своих баснях и общении с господами. Он ходит буквально по острию, по краю пропасти, и уже обреченно мечтает о свободе. Его столько раз обманывали, но, тем не менее, он помогает хозяину выиграть спор, победив Агностоса. Вот только воли он так и не получает, пока народ Самоса не заставит Ксанфа отпустить мудреца. И свобода досталась ему такой ценой, что Эзоп не согласен даже ради спасения своей жизни солгать на 5 минут…В спектакле есть не мало юмора и отличных диалогов. Что стоит только прыгающий grand pas de chat Агнотос; или его ответ на восклицание пьяного Ксанфа, что он собирается сжечь свою жену: «Постой! Я позову свою!»; ну или раб Эфиоп (Заслуженный артист Татарстана Павел Густов), который услышав глагол «Высечь!» вбегает на сцену и готов выполнить волю хозяина?!

Кстати, за свою дипломную работу Туманов получил высшую отметку. Получается, что виноград уже не зелен?