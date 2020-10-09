Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане на выходных

Среднесуточные температуры воздуха будут превышать многолетние значения на 5-7 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные – 10 и 11 октября, в Татарстане только потеплеет. Так, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, в следующие двое суток регион будет находится на западной периферии Казахстанского антициклона.

Это значит, что шансы выпадения осадков оцениваются как маловероятные, то есть будет сухо и даже немного теплее, чем в предстоящие дни – днем от +14 до +19 градусов.

Такая сухая и теплая погода, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сохранится в регионе и в начале следующей недели – 12 и 13 октября.

В итоге среднесуточные температуры воздуха будут превышать многолетние значения на 5-7 градусов.