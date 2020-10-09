Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 9 октября 2020 года: заразились еще 150 человек

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (9 101) и Димитровград (1 884). Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 150 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 16 750 человек, 13 788 из которых на данный момент выздоровели, а 173 - скончались.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (9 101). Остальные из Димитровграда (1 884), Карсунского района (616), Барышского района (530), Инзенского района (508), Ульяновского района (442), Николаевского района (355), Мелекесского района (343), Цильнинского района (318), Чердаклинского района (318), Новомалыклинского района (274), Майнского района (252), Сенгилеевского района (249), Новоспасского района (221), Новоульяновска (220), Тереньгульского района (218), Вешкаймского района (208), Старомайнского района (202), Кузоватовского района (115), Сурского района (109), Старокулаткинского района (102), Павловского района (68), Радищевского района (60) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели более 295 тысяч тестов на COVID-19, обследовали порядка 276,2 тысячи человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 109 пациентов.