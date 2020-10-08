Во дворе инфекционной больницы Татарстана скопилась пробка из машин "скорой помощи"

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Казанец, представившийся водителем “скорой”, опубликовал в соцсетях кадры пробки из спецмашин во дворе республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ). Он запечатлел "скорые", которые стоят в два ряда, и пожаловался, что не знает "когда они оттуда выберутся". Однако, что конкретно там происходит мужчина не объяснил. За него это вскоре сделали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве напомнили, что сейчас - сезон обострения ОРВИ, который наложился на пандемию коронавируса. Вот казанцы, да и жители республики, из-за этого сейчас при любых признаках простуды вызывают “скорую” и настаивают на госпитализации или, как минимум, проведении компьютерной томографии. В РКИБ медики привозят тех пациентов, у которых есть подозрение на внебольничную пневмонию. Это и могло стать причиной скопления "скорых" у медучреждения.