В Чувашии пьяный сельчанин взял в заложники подругу, задерживали дебошира сотрудники полиции

Фото с места преступления СУ СКР Чувашии

Участкового деревни Шоркасы Аликовского района республики утром 7 октября вызвали к дому 57-летнего местного жителя. Соседи сообщили, что тот напился и устроил дебош, избил свою сожительницу. Когда сотрудник полиции захотел войти в дом и поговорить со злоумышленником, тот пригрозил расправой и даже взвел затворы охотничьего ружья, наставив на него.

Участковый вызвал подмогу, и вскоре дом окружили сотрудники полиции и спецназа Росгвардии Чувашии. После нескольких часов переговоров сельчанин вышел из дома, прихватив с собой сожительницу, и вместе с ней и ружьем скрылся в ближайшем лесу.

Лес прочесали. Самого злоумышленника и его испуганную сожительницу обнаружили в нескольких километрах от дома. Женщину доставили в больницу, а самого дебошира - в отдел полиции. Во время поиска в одном из оврагов обнаружили и ружье.

57-летний местный житель угрожал участковому убийством Фото: МВД по Чувашской Республике

- По факту нападения были возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством" и "Угроза причинения насилия представителю власти", - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Ружье нашли в овраге Фото: МВД по Чувашской Республике

Во время обыска дома на крыльце нашли стрелянные гильзы.