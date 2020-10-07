Попал к Табакову, не сошелся с Машковым и получил главную роль у Грымова: Как казанский студент покоряет московскую сцену

18-летний актер прекрасно влился в коллектив. Фото: личный архив героя публикации.

Студент Казанского театрального училища Артемий Мантай получил главную роль в спектакле «Юная любовь» по мотивам пьесы «Ромео и Джульетта» Шекспира в московском драматическом театре «Модерн» под руководством Юрия Грымова.

11 сентября в столице состоялась фееричная, по словам зрителей, премьера постановки с участием Артемия. Корреспондент "Комсомольской Правды-Казань" пообщалась с юным актером накануне его 18-летия (Свое совершеннолетие Артемий отметит как раз 8 октября, - прим. Ред.) и узнала, как он решил стать актером и с кем из известных людей успел поработать.

«Я всегда знал, что буду актером»

Все началось еще с самого рождения: мне была интересна актерская деятельность, моими первыми словами были «Я актер», постоянно ходил с бабушкой в театр и устраивал с ней домашние представления. И когда мы с семьей переехали из Воронежа в Ульяновск, я полностью погрузился в актерскую жизнь.

Именно в этом городе я нашел прекрасный коллектив в местном ДК, где работает великолепный режиссер и просто гений для меня –– Ольга Григорьевна Казакова, которая сейчас является главным режиссером города и ставит замечательные спектакли. Однажды я пришел в ДК на репетицию новогоднего шоу, смотрел, как все происходит на сцене: свет, экраны, актеры, работа большого и слаженного коллектива. Мне было интересно наблюдать за этим всем, я смотрел и у меня был детский, радостный хохот. Именно в тот момент она, такая серьезная женщина кричит: «Кто орет?» Я сижу, смеюсь и она такая: «Мальчик, ты кто?» И в этот момент у нас с ней завязалось знакомство, в тот же день я вышел на сцену, и как-то все само пошло. Она утвердила меня на роль, и я стал актером новогоднего шоу, радовался всему, что со мной происходит и дарил людям положительные эмоции со сцены.

Фото: личный архив героя публикации.

Потом было очень много проектов. Меня после этого спектакля заметил режиссер детской передачи «Сказка за сказкой» Алексей Крашенинников и пригласил вести программу, за которую спустя какое-то время мы взяли ТЭФИ. Потом я вел Международный кинофестиваль, работал на закрытии «Алые паруса в Артеке», принимал участие в различных постановках и еще много всего интересного. Я постоянно в этом всем и не представляю жизни без актерской деятельности. Безмерно благодарен моим педагогам, которые когда-то давно подарили мне первый билетик в актерскую жизнь. И вот теперь, в этом году я уже не просто актер, а официально актер драматического тетра. Осталось только получить диплом, а потом работать, работать и работать.

«Актерами не становятся, ими рождаются»

Актерство для меня –– это призвание, талант, данный Богом свыше. Этому нельзя научить специально, но в каждом из нас есть актерские качества. Стоит только посмотреть вокруг –– все органично разговаривают друг с другом, ведут диалог, за многими интересно наблюдать. Но выйдя на сцену, ты погружаешься в другой мир, и если он тебя принял, то это огромное счастье. Я благодарен судьбе за то, что я в этом мире.

Вообще, театр –– это как наркотик. 11 сентября у меня была премьера на профессиональной сцене, и я не могу дождаться 29 октября, чтобы вновь поехать в Москву и снова окунуться в эту атмосферу. Честно говоря, даже не могу вспомнить, что именно происходит в тот момент, когда я нахожусь на сцене. Перед тобой –– пелена, ты будто бы в совершенно ином мире.

Я считаю, что каждый, кто приходит в театр, становится ближе к Богу, и совершенно неважно относит себя человек к какой-то вере или нет. Просто приходя в театр, мы забываем про все то, что происходит в реальной жизни, потому что мы находимся здесь и сейчас. Мы наблюдаем, как на сцене зарождается или гибнет любовь, как умирают или рождаются люди. Мы воочию наблюдаем за настоящей жизнью. Наверное, именно за энергетикой, которую актер дарит зрителю и наоборот, люди вообще ходят в театр. Именно там мы находим ответы на многие вопросы и решаем свои проблемы.

Фото: личный архив героя публикации.

«Талантливые дети –– как белые вороны»

Учиться в школе мне было довольно сложно. Если кто-то предлагал поиграть в футбол или как-то активно провести свободное время, то я всегда был занят репетициями в театре, учил слова и старался вкладывать в свое развитие. Учителя и одноклассники всегда как-то с презрением относились ко мне и моей игре на сцене. Я считаю, что это одно из жизненных испытаний талантливых детей.

Но я благодарен своей школе, потому что и там я мог реализовывать себя: участвовал в праздниках, постановках, концертах и так далее. В школу я тоже шел как на репетицию, иногда даже пропускал уроки, лишь бы быстрее попасть на сцену. Учителя нормально к этому относились и особо ничего мне не говорили.

Также в школе я понял, что если у ребенка есть талант или предрасположенность к какой-то деятельности, то нужно обязательно помогать ему реализовывать себя. Поэтому призываю всех родителей обращать внимание на своих детей, и если ребенок чего-то хочет, то не надо его пугать или ограничивать в чем-то –– надо ему помочь и реализовать его в детстве. Если он захочет, то всегда сможет уйти из какой бы то ни было профессии и найти себя в чем-то другом.

В этом плане я очень благодарен своей семье, потому что не каждый принимает то, что ребенок талантлив. А моя семья приняла это, и особенно я благодарен своей маме, которая сейчас является моей главной поддержкой в жизни.

Фото: личный архив героя публикации.

«Что дано сейчас, то и нужно брать»

После 9 класса я проходил отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова. Это было удивительное время, потому что именно тогда решалось –– профпригоден я или нет. Я прошел отбор и получил свой второй билетик в актерскую жизнь, поднялся на уровень выше.

Но, к сожалению, после трагической смерти Олега Павловича, нас все распустил Машков (Владимир Машков –– художественный руководитель школы, народный артист России, – Прим. Ред.) и сказал: «Ребятушки, я вас не набирал». На тот момент я точно был уверен в том, что не пойду в 11-й класс, потому что мне очень хотелось в профессию и как можно быстрее. Тогда я не знал, что делать и как быть, поэтому морально все-таки готовился к возвращению в школу.

Но все сложилось по-другому, совершенно случайно и удачно для меня. Моя мама поехала в Казань, я быстренько загуглил, что вообще есть в Казани и узнал про театральное училище в последний день приема документов. Через какое-то время приехал поступать и, честно говоря, был уверен в том, что пройду все туры отбора и буду зачислен. Я видел перед собой цель и спокойно шел к ней, хотя знаю, что некоторые ребята и в обмороки падали.

Если говорить про обучение в училище, то в целом это очень сложно. Мы 24/7 в рабочем состоянии, нет времени даже отдохнуть, у нас очень много различных дисциплин –– сценическое движение, пластика, хореография, степ, фехтование, мастерство актера и так далее. С 8 утра до 10 вечера мы находимся в училище и постоянно что-то делаем, создаем.

Моя группа в училище –– семья, которую из нас сделали мастера и преподаватели. Мы дружны и можем постоять друг за друга; мы постоянно что-то придумываем, делаем, нас тянет на какие-то мероприятия. Кстати, часто бываем в театрах –– и в Качаловском, и в ТЮЗе. Но стоит помнить, что профессия –– достаточно конкурентоспособна, поэтому каждый трудится и работает сам на себя.

Но все это мне безумно нравится. Я говорю, театр как наркотик –– каждый день тебе хочется еще и еще. Конечно, не всегда все получается, поэтому кто-то не выдерживает и уходит с курса. Но в целом я доволен поступлением в Казань и всегда себе говорю: «То, что дано сейчас, то и нужно брать», везде получать максимальное количество информации и пользы для себя, ведь педагоги отдают нам все, что они знают сами.

Фото: личный архив героя публикации.

«Случайности не случайны»

Когда нас перевели на дистанционное обучение, у нас в училище начался курс по вокалу. А я очень хотел научиться петь, хотя поступал в училище буквально без слуха, и я запел спустя полгода дистанционного обучения. Нашим финальным заданием по вокалу было –– снять музыкальный клип. Я его снял и продолжал учиться, но мама в секрете от всех отправила его на всероссийский конкурс.

И вот однажды на своей электронной почте я увидел приглашение на круглый стол в онлайн формате и как-то очень громко отреагировал на это письмо с вопросом: «Что это?» Мама тогда сказала, что отправила видео, что я занял второе место и так далее. Я был удивлен, не понимал, почему второе место, ведь я петь научился только недавно. И я, не задумываясь, почему-то зашел на это мероприятие и понял, что случайности не случайны. Подключился к конференции, включил камеру и тут Илья Викторов, певец, актер, преподаватель ГИТИСа, единственный в России обладатель премии Пола Маккартни спрашивает: «А кто это включил камеру?» Тут ему менеджеры объяснили, что это Артемий Мантай из Ульяновска, на что он: «Я вас помню». Это было приятно, что он из тысячи заявок запомнил именно меня.

Тогда мы начали с ним общаться, проводить онлайн-прослушивания, и однажды он как-то сказал, что давно не отдыхал и не был в отпуске. Мама тогда в шутку пригласила его в Ульяновск, а он взял и приехал. Мы показали ему город, и он проводил со мной очные просушивания, а потом предложил поехать в Москву вместе с ним, я, даже не обдумывая, согласился. Тогда же он рассказал нам о своем курсе, в котором хочет обучать юных актеров, для этого он и собирал нас всех в столице. Мы тогда успели посетить музеи, театры, телеканалы, радио и так далее.

И он как-то устраивал свой сольный концерт, куда пригласил своих студентов и абитуриентов. Вместе с ним я исполнил «Синюю вечность» Магомаева. После окончания выступлений ко мне аккуратно и тихонько подошла режиссер театра «Модерн» Светлана Горшкова и сказала: «Давай попробуемся на роль». А мы должны были уже уезжать на следующий день, поэтому быстро сдали билеты, а утром поехали на прослушивание. Меня утверждают на роль и на следующий день –– уже репетиции. Все произошло очень быстро, что я даже не успел понять масштабность происходящего.

Фото: личный архив героя публикации.

«Премьера состоялась успешно»

В «Модерне» пришлось вклиниться в слаженный коллектив, потому что спектакль уже игрался, но меня хорошо приняли, чему я безмерно благодарен. Сейчас у нас хорошие отношения с Лидией Калантаровой, Джульеттой в постановке, мы понимаем друг друга с полувзгляда, и у нас зародились какие-то чувства.

В течение репетиций мне всегда помогали и подсказывали. Единственная сложность заключалась в том, что я ни разу не фехтовал и вообще не держал в руках рапиру. У меня было всего 2 недели до премьеры, чтобы научиться фехтовать, и Виктор Мазуренко, который учил меня всему этому делу, сказал, что это невозможно: «Если, Артемий, ты сделаешь это, то ты гений». И с этим я призывом пошел и сделал это.

Перед премьерой, конечно же, очень волновался, не мог уснуть ночью, но приехав в театр, я успокоился, потому что все было очень слаженно и организованно. Спектакль в большей степени зависит даже не от актеров, а от костюмера, декоратора, помощников и так далее. Это один большой коллектив, который трудится над шедевром.

И этот шедевр удался, как сказала публика после окончания постановки. Многие уходили из зала со слезами на глазах, поэтому все прошло на высоком уровне, хоть я и отношусь к себе очень строго.

«Они взяли меня под свое крыло»

У меня великолепные наставники. Мой мастер курса –– Бобков Владимир Александрович, он мне дает азы актерской профессии.

В моей жизни есть также очень близкие и родные мне люди –– это моя театральная и «крестная» мама –– Оксана Михайловна Сташенко, заслуженная артистка России, которую многие знают по роли в сериале «Мухтар». И мой мастер, наставник, народный артист –– Юрий Владимирович Назаров. От них я получаю колоссальную поддержку в плане наставлений, потому что они учат меня жизни. С ними я всегда откровенен: могу позвонить в любое время и поплакаться или порадоваться вместе с ними. Я горжусь тем, что я их ученик. Именно эти люди взяли меня под свое крыло и помогают мне. Очень сильно их люблю и безмерно благодарен им за все, что они для меня делают.

Также 2020-й год подарил мне двух замечательных людей –– это режиссер театра «Модерн» Светлана Горшкова, которая приняла меня как родного сына. И Илья Николаевич Викторов, который также дает мне наставления, знания и помогает советами.

Блиц

–– О чем ты мечтаешь?

–– Стать хорошим артистом и получить признание публики.

–– Что тебя вдохновляет?

–– Сцена и рабочий процесс.

–– Как проходит твой обычный день?

–– Он начинается рано утром –– в 6 часов. Я встаю, умываюсь, и если знаю, что сегодня выйду на сцену, то сразу начинаю думать об этом, испытываю определенные эмоции и очень жду непосредственно своего выхода. Потом у меня всегда –– большой процесс обучения в училище. Завершается день репетициями и полноценным сном.

–– В чем секрет успеха?

–– В работоспособности. Успех заключается не в том, что ты талантлив, а в том, как ты отдаешься процессу и сколько работаешь над собой. Если хочешь быть успешными в каком-то деле, то нужно много работать. Неважно что происходит в твоей жизни и какие у тебя проблемы, нужно всегда работать.

–– Что для тебя счастье?

–– Счастье –– это семья. Знать, что вокруг тебя люди, которых ты любишь, которым ты можешь помочь и которые могут позвонить тебе в любое время. Счастье –– выходить на сцену и доносить какие-то свои идеи, говорить о том, что мы против войны, что мы за любовь и мир во всем мире.

P.S. Надеемся, что Ромео и Джульетта приедут с гастролями и в Казань. А пока приглашаем вас на спектакль «Юная любовь» по мотивам пьесы Шекспира с Артемием в главной роли 29 октября в московском театре «Модерн».