Цифровизация и инновационные технологии: строительство уникальной исследовательской установки МБИР вышло на новый этап

6 октября 2020 года в городе Димитровграде Ульяновской области состоялась встреча участников строительства исследовательской ядерной установки МБИР и полифункционального радиохимического исследовательского комплекса ПРК АО «ГНЦ НИИАР». Координационное собрание провёл директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. В рамках совещания заинтересованные стороны обсудили исполнение плана мероприятий по созданию в Димитровграде ИЯУ МБИР и ПРК АО «ГНЦ НИИАР».

Исключительные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач на международном уровне. Разработки, благодаря которым будет реализован инновационный реактор, в будущем станут основой для создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок.

В ходе строительства активно внедряется технология информационного BIM моделирования. Цифровая модель уже используется для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а также для осуществления дистанционного контроля над проектами на стадии возведения.

Председатель координационного совещания Геннадий Сахаров обратил внимание участников на то, что Госкорпорация «Росатом» является лидером инновационного строительства в стране:

«На данный момент МБИР - самый технологически совершенный проект в России. Именно «Росатом» впервые создает масштабный государственный научный объект с использованием информационной BIM модели, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать ход строительства. Благодаря внедрению этой технологии в госкорпорации появились новые уникальные специалисты - эксперты BIM моделирования».

Заместитель директора по сооружаемым объектам «ГНЦ НИИАР» Сергей Киверов рассказал о ходе выполнения программы строительства в 2020 году, а также представил участникам совещания прогноз исполнения плана по сооружению объектов МБИР и ПРК:

«Создание на площадке «ГНЦ НИИАР» Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах – важнейший проект долгосрочного развития экспериментального потенциала отечественной атомной отрасли, который позволит России обеспечить лидерство в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. На данном этапе участникам строительства удается в полном объеме выполнять запланированную программу возведения объектов», — отметил представитель предприятия научного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Госкорпорация «Росатом» ставит перед собой амбициозную цель — завершить работу над реактором с опережением графика. В этой связи участники встречи отметили ключевые события проекта в 2020 году:

- получение положительного заключения Главгосэкспертизы России и разрешения на строительство МБИР;

- проведение закупочных процедур и заключение договоров на изготовление и поставку оборудования с длительным производственным циклом;

- возобновление строительно-монтажных работ на площадке и перечисление авансов на ОДЦИ (оборудование с длительным циклом изготовления) и СМР (строительно-монтажные работы).

К сегодняшнему дню полностью возобновились активные работы на объекте. Ведется сооружение резервуаров пожаротушения, блока вспомогательных построек главного реакторного здания, проводится формирование и обустройство площадки для размещения строительно-монтажной базы.

На стройплощадке уже трудятся около 200 строителей, включая инженерно-технический персонал, задействовано 26 единиц техники. В 2021 году подрядчик увеличит численность рабочего персонала до 500 человек. К реализации проектов также приступят более 100 сотрудников с инженерным образованием, а количество техники возрастет до 112 единиц. В дальнейшем на строительстве научно-исследовательского реактора в Димитровграде будут заняты порядка 1300 – 1500 специалистов.

СПРАВКА

Строительство МБИР, на базе которого планируется создание Международного центра исследований, началось в Димитровграде (Ульяновская область) в 2015 году. Цель сооружения МБИР - создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах, уникальные потребительские свойства которого будут способствовать успешному производству электроэнергии и тепла, отработке новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов, а также инновационному проведению реакторных и послереакторных исследований.