Женщине нашли донорский орган. Операция по его пересадке длилась несколько часов и прошла успешно. Фото: @rkb_tatarstan

48-летняя Ирина из Алькеевского раи она Татарстана страдает от большого веса. У женщины ожирение первого типа.

А в июле 2019 года у Ирины начал быстрыми темпами увеличиваться живот. Вместе с этим появилась одышка. Женщина обратилась за помощью в местную больницу, когда ей стало совсем плохо и она даже с трудом начала передвигаться. Как только Ирину госпитализировали, то она почти сразу впала в кому.

Врачи районной ЦРБ связались со специалистами РКБ Татарстана в Казани. Те во время консультаций решили перевезти пациентку в свое отделения гастроэнтерологии, так как помочь ей в районной больнице было уже невозможно – состояние оказалось тяжелым.

В Казань Ирину доставили на вертолете, пока она находилась в коме. В РКБ состояние женщины стабилизировали, и она очнулась.

- Вам нужна новая печень, - тут же сообщили пациентке врачи.

Дело в том, что из-за проблем с большим весом у женщины развился неалкогольный стеатогепатит – возникает в результате избыточного накопления жиров в печени. Орган начал разрушаться.

- Женщине сообщили, что, если не сделать трансплантацию, то она не проживет и года, - сообщает пресс-служба РКБ Татарстана. - Шансы найти подходящий орган в короткие сроки - невелики, об этом пациентку предупредили сразу. Еи повезло.

Донорская печень нашлась спустя несколько месяцев. Ирине сделали пересадку. Операция шла несколько часов и прошла успешно. В итоге орган прижился и женщины была спасена. Теперь ей придется все время наблюдаться у врачей, следить за своим здоровьем и питанием, а также принимать необходимые лекарственные препараты.