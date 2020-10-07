Роспотребнадзор Татарстана: причин для возврата режима изоляции из-за COVID-19 нет

Среди заболевших очень мало людей, которые регулярно носили медицинские маски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Независимо от роста темпа ежедневного прироста зараженных COVID-19 - с 0,3% до 0,4%, возвращать в Татарстан ограничения или режим изоляции пока не собираются, сообщил на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина. По ее словам, речь на данный момент идет о невысоких суточных показателях заболеваемости коронавирусом.

Как выяснилось, последние зараженные подхватили инфекцию на работе, в кругу семьи – широкого распространения нет. Как нет и групповых очагов.

По словам Патяшиной, даже 31 случай COVID-19 в сутки не причина для возврата ограничений в Татарстане. Она также отметила, что среди заболевших очень мало людей, которые регулярно носили медицинские маски.