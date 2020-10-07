Чувашия в центре внимания: Михаил Мишустин посетил регион с рабочим визитом

Фото: с сайта cap.ru

Темпы социально-экономического развития Чувашии находятся на контроле Правительства России. С ситуацией на предприятиях ключевой отрасли региона лично ознакомился председатель правительства Михаил Мишустин: 30 сентября он побывал сразу на двух производствах и обсудил с Олегом Николаевым ключевые моменты реализации индивидуальной программы поддержки республики федеральным центром.

Вместе с премьер-министром страны на предприятиях побывали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

ПОДДЕРЖКА НИОКР И ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

Первым объектом для посещения стало предприятие «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг», где делегация ознакомилась с производством ткацких станков, осмотрела опытные образцы и собственные разработки компании, которые пока еще не вышли в серийное производство.

Затем гости Чувашии перебрались на предприятие военно-промышленного комплекса - АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Здесь премьер посетил производственный цех по изготовлению резиновых техпластин для судостроительных предприятий, а также ознакомился с ассортиментом выпускаемых изделий. На сегодняшний день четверть объема производства - гражданская продукция. Это генераторы огнетушащего аэрозоля, пестицидные шашки, железнодорожные петарды, уплотнительные детали оборудования для нефтедобычи, противоградовые установки и ракеты к ним.

Сотрудники предприятия в свою очередь поинтересовались о программах поддержки отрасли.

- На сегодняшний день мы много чего наметили. Пожалуйста, пользуйтесь этими инструментами, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Так, предприятия станкостроительной отрасли могут субсидировать до 70% расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 50% расходов на производство пилотных партий продукции, а для кредитования производства серийных партий помощь оказывает Фонд развития промышленности.

Также премьер-министр России заявил, что уже в октябре Министерство промышленности и торговли страны представит в правительство стратегию развития станкостроительной промышленности России.

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Во время личной встречи с Олегом Николаевым премьер-министр поинтересовался ходом реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Напомним, весной республика вошла в число субъектов страны, которым федеральный центр будет оказывать дополнительную целевую финансовую поддержку вплоть до 2025 года.

В свою очередь Олег Николаев сообщил, что индивидуальная программа стала частью комплексной программы развития Чувашии на предстоящие 5 лет.

- Индивидуальной программой предусмотрено 12 мероприятий по пяти основным направлениям, в числе которых поддержка предпринимательской инициативы, создание условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, поддержка строительства через комплексную застройку и специальные ипотечные программы. В планах также создание восьми технопарков, три из которых государственные и пять частных, - сказал глава Чувашии.

В этом году регион на реализацию планов получил первый миллиард. Его, по сообщению Олега Николаева, направили на согласованные программы и на развитие малого и среднего предпринимательства через фонды агентства по развитию предпринимательства и гарантийный фонд. Как отметил Николаев, такая поддержка позволит стартовать новым предпринимателям и масштабировать деятельность действующего мелкого бизнеса.

Всего же в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития будет выделено пять миллиардов рублей. Из которых 2,75 млрд рублей предусмотрено на поддержку предпринимательской инициативы в разных формах, еще 1,2 млрд рублей направят на создание зон с особыми экономическими условиями - технопарки и индустриальные парки, остальные 1,05 млрд рублей направят на поддержку комплексного подхода в строительстве.