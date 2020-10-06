"Вы можете снять маску, только когда сядете за столик": ресторатор из Ульяновска рассказала о правилах посещения кафе

Посетителям кафе и ресторанов стоит следовать правилам ношения масок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуация с коронавирусом в Ульяновкой области остается напряженной. С начала пандемии заразились уже более 16 тысяч жителей республики. Только за минувшие сутки Covid-19 выявили у 149 ульяновцев.

В связи с этим, в регионе усилены меры по предотвращению коронавируса. Так, режим повышенной готовности продлили до 25 октября. Школьников с 5 октября отправили на двухнедельные каникулы.

За это время местное Минпросвещения утвердит порядок проведения онлайн-программ дополнительного образования и проконтролирует занятость обучающихся. После отдыха в школах должны усилить контроль за ежедневными “утренними фильтрами” и участиться дезинфекция помещений. Так же будет проверяться и использование учителями медицинских масок, а педагогов из группы риска отправят на "удаленку".

К слову, на частичное дистанционное обучение перейдут и сами школьники. Правительством региона было решено проводить онлайн-уроки как минимум раз в неделю.

Работодателям в Ульяновской области порекомендовали перевести на “удаленку” не менее 30% от всего штата сотрудников. Кроме того, им посоветовали отказаться от отправки работников в зарубежные командировки и систематически тестировать на коронавирус тех, кто осуществляет межрегиональные грузовые перевозки.

Режим самоизоляции для пожилых людей в Ульяновской области продолжает действовать. Пенсионеров просят не покидать свои дома без особой необходимости. К последней относятся обращения за медицинской помощью, покупка различных товаров и услуг, а также выгул домашних животных.

Кинотеатры Ульяновской области продолжают работать, но теперь их разрешенная вместимость сокращена до 40%. Делается это, чтобы не допустить скопления людей в частности во время школьных осенних каникул.

Отдельно стоит сказать о кафе и ресторанах. Заведения общепита никто закрывать не планирует, но посетителям следует знать некоторые правила. Так, ресторатор Елена Ежова рассказала о том, как правильно носить маски в ресторанах.

- Наш губернатор подписал указ об ужесточении антиковидных мер. В связи с этим, во всех ресторанах города гости обязаны носить маски. Если у вас нет своей маски, то вам ее выдадут сотрудники ресторана. Все передвижения по ресторану производятся в масках. Вы можете снять маску, только когда сядете за столик. Если вы идете в туалет, помыть руки, продезинфицировать, то вы обязаны носить маску. Важно! Относиться к ситуации с пониманием. Я очень надеюсь, что это временные меры, и их отменят как только обстановка нормализуется. Ну а пока ходим в масках! - рассказала Ежова в своем Инстаграме.

Кроме того, жителям региона в очередной раз напоминают о необходимости ношения масок в общественных местах и соблюдения дистанции.