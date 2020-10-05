На главу Минздрава Чувашии Владимира Степанова напал антипрививочник

Министр успел прикрыть голову рукой. Фото: medicin.cap.ru

Нападение на министра произошло еще 3 октября. Но только сейчас об этом официально решили сообщить правоохранительные органы.

Когда глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов вышел из здания Дома правительства региона, на него накинулся 23-летний местный житель. Мужчина трижды успел ударить высокопоставленного чиновника гаечным ключом по голове. После этого его скрутили очевидцы. Нападавшего передали в руки подоспевших потом полицейских.

Известно, что Степанов, когда его били по голове ,успел прикрыть ее рукой и тем самым смягчил удары. Министру оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался. Свое состояние глава Минздрава Чувашии оценил сам. Он решил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В свою очередь, в отношении напавшего на чиновника мужчины возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Его расследованием занимается следственный комитет Чувашии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - заявили в следственном комитете республики.

Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, задержанный за нападения на министра - активный противник прививок, особенно против covid-19. Вот мужчина и решил напасть на главу регионального Минздрава, который, по его мнению, отвечает за распространение вакцины в Чувашии.

Интересно, что этот активист, в принципе, может избежать уголовного наказания. По предварительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием, сообщил собственный источник "Комсомолки".