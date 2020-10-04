Авиакатастрофа в Пензенской области: в Никольском районе рухнул самолет

Причины крушения пока выясняются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

4 октября около 15:20 в Пензенской области упал легкомоторный одноместный самолет. По данным пресс-службы МЧС региона, авиакатастрофа произошла в Никольском районе, в лесополосе между селами Столыпино и Маис.

- Для ликвидации последствий происшествия от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, - отметили в пресс-службе МЧС Пензенской области.

По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находился только пилот. Выжить ему не удалось. Сейчас выясняются причины авиационного происшествия.

- По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в пресс-службе ведомства.