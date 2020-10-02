В казанском “Экияте” премьера спектакля о любви к жизни - “Старик из деревни Альдермеш”

Фото: татарский государственный театр кукол "Экият"

В пятницу, 2 октября, в татарском государственном театре кукол “Экият” состоится премьера спектакля "Старик из деревни Альдермеш" по пьесе Туфанан Миннуллина “Элдермештэн Эльмэндер”.

Это история 91-летнего Альмандара, к которому приходит Посланник смерти. Герой, правда, умирать не собирается, у него совсем другие планы. Он хочет построить дачу в саду, жениться на гордой бабушке Хамдебану, научить своего юного друга - мальчика Ильсура, всем частушкам и жить дальше. Ведь за себя он уже пожил, но не пожил за четверых своих сыновей, погибших на войне.

Несмотря на всю серьезность темы, куклы с их невероятной пластикой и мимикой веселят, а шутки персонажей, их задорные песни и комичные диалоги позволяют размышлять о жизни и ее смысле с улыбкой.

- Спектакль поставлен по программе “Культура малой родины. Театр детям”. Это пьеса нашего классика Туфана Мннулина - одного из самых уважаемых татарских драматургов, и наше наследие, которое мы должны передавать будущему поколению. Я считаю, что этот спектакль - один из тех текстов, которые всегда должны звучать с татарской сцены, - рассказывает режиссер-постановщик “Старика из деревни Альдермеш” Азат Зиганшин. - Пьесу я выбрал еще прошлой осенью, после чего мы получили финансирование на ее постановку. Потом я выбрал художника. Ближе к весне текущего года началась читка сценария, которую прервала пандемия коронавируса. С 7 июля, как только нам разрешили, мы репетировали. Прервались немного на выпуск “Маугли” в начале сентября, но потом возобновили ежедневные репетиции.

По этой же программе в театре планируются к премьере спектакли “Волк и семеро козлят”, “Приключения пингвиненка Пинка” и интерактивный спектакль с обучающими песнями и считалками. К слову, юные зрители последней постановки смогут узнать как по-татарски называют различные деревья и цветы.