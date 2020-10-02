В Казанском ТЮЗе состоялась премьера “Зимней сказки для взрослых” - спектакля одновременно грустного и смешного

Фото: Казанский государственный театр юного зрителя

В четверг, 1 октября, в Казанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля “Зимняя сказка для взрослых” - калейдоскопа картин художника Валентина Губарева в одном действии. Он и предположить не мог, что его творчество найдет продолжение в трехмерном измерении. Персонажи Губарева - поколение 90-х годов, “вышли в люди” и решили рассказать свои истории - зачастую грустные, но вместе с тем какие-то родные, теплые и смешные.

Фото: Казанский государственный театр юного зрителя

Вот, например, сотрудница детского сада Аврора Шахелисламовна посредством объявления в газете знакомиться с мужчиной - Альфредом Никифоровичем. Свидание двух одиноких сердец в канун Нового года начинается неудачно - любви с первого взгляда не происходит.

Однако ситуацию исправляют голубцы, которые дают паре время поговорить друг с другом. Просто, но в то же время невероятно трепетно, уютно и отчего-то знакомо. Так и во всех остальных “оживших картинах” - никакого сложного сюжета, поворотов и интриги, а просто жизнь - порой черная, порой белая, порой какая-то серая.

Фото: Казанский государственный театр юного зрителя

Даже история некогда директора престижной в провинциальном городке французской школы Изи, который после закрытия учебного заведения живет со своей женой Лесей в нищете пропитана чем-то светлым.

У двух пенсионеров то и дело вылетают пробки и практически нет денег, зато у них есть любовь друг друга, бывших учеников и друзей. В современном мире, когда время - почти всегда деньги, так не хватает той искренности и душевности, которая есть у персонажей “Зимней сказки для взрослых”.

Отметим, что роли в спектакле исполняют сплошь заслуженные и народные артисты Татарстана - Михаил Меркушин (Герман Криворуков), Сергей Мосейко (Николай Алексеевич), Евгений Царьков (баянист), Надежда Кочнева (Настя), Галина Юрченко (Эмма), Елена Калаганова (Ляля), Елена Ненашева (Тетя Маня), Нина Калаганова (Леся), Вячеслав Казанцев (Изя), Алексей Зильбер (Лена, Ален Делон №2), Гузель Шакирзянова (Мария) и Павел Густов (Ален Делон №1). Им хочется кричать: “Верю!”. В них узнаешь своих молодых родителей, какими они запечатлены на видеокассетах 90-х - за скормным новогодним столом в кругу близких. Или же себя - того, постсоветского.

Фото: Казанский государственный театр юного зрителя

Да, Новый год - самый волшебным и объединяющий праздник, здесь играет особую роль. Случись все эти истории, например, в октябре, не было бы в них характерного только снежной, пушистой зиме очарования и желания быть рядом с кем-то. Ведь зимой человек как никогда нуждается в другом человеке рядом. Возможность быть вместе - самый бесценный подарок.