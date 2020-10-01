Усилий одного Смита для победы было не достаточно. Фото: БК УНИКС.

Баскетбол в Европе постепенно оживает после коронавируса. Уже прошли первые матчи Единой Лиги ВТБ, которые принесли немало сюрпризов, а накануне стартовали и матчи Еврокубка.

На внутренней арене УНИКС пока не играл. так что матч против итальянской "Уманы Рейер" был дебютом в новом сезоне.

НА 17 ЛЕТ СТАРШЕ БАСКЕТБОЛА

Соперник УНИКСа - клуб с любопытной историей. По факту, его история старше самого баскетбола. Клубу в этом году исполняется 148 лет, а баскетбол, как известно, ведет свою историю с 1891. Просто "Умана" в 1872-ом была создана, как гимнастический клуб.

Команда гремела в Италии еще в 40-х годах прошлого века. Тогда "Умана" дважды становилась чемпионом страны и один раз играла в финале. После более чем полувекового затишья клуб из Венеции вновь начал свой подъем. За последние 4 года "Умана" дважды выигрывала чемпионат страны, один раз Кубок Италии и даже побеждала в Лиге Чемпионов (третий по значимости турнир в Европе).

СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ДЕБЮТАНТА В ОСНОВЕ

Несмотря на солидную историю. "Умана" лишь третий раз стартует в Еврокубке. Команда из Венеции отличается сплоченностью состава. Ее состав почти не изменился с прошлого года. В числе новичков лишь три игрока.

УНИКС же наоборот, сменил более половины команды. Всего в составе казанцев в межсезонье появились девять новых игроков. Четыре из них вышли в основе на первый матч сезона. Это Джон Браун, Айзейа Канаан, Павел Антипов и Джон Холланд. Капитан Джамар Смит был единственным старожилом в стартовой пятерке. И, похоже, единственным, кто понимал установки наставника команды Димитриса Прифтиса в минувший вечер.

В первой же половине он "настрелял" 19 очков. Забегая вперед, отметим, что Джамар провел на площадке почти 36 минут и набрал 25 очков, несмотря на то, что в концовке игры просил замену и помощи медицинского штаба команды.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПАД

Игру команды начали на равных, ни один из соперников так и не смог оторваться более чем на пару очков. Первую четверть УНИКС оставил за собой. Однако затем стала сказываться меньшая сыгранность казанцев и проблемы с подготовкой. Не секрет, что из-за коронавируса команды готовились к сезону в различных условиях. УНИКС тренировался примерно месяц и сыграл всего четыре контрольных матча. Итальянцы же с мячом работают еще с середины лета и планомерно входят в сезон.

К концовке второй четверти, наметилась неприятная тенденция. УНИКС уступал уже на восемь очков. Среди главных проблем отметим, что у казанцев совсем не шли открытые броски и не работала защита.

В третьей четверти случился, возможно, предсказуемый в подобной ситуации, провал. У казанцев просто закончилась энергия, а соперник умело пользовался ошибками их обороны и набрал несколько легких очков.

ПОДСЛАСТИЛИ ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ

По итогам третьей четверти итог был понятен. Итальянцы вели с перевесом в 17 очков. Впрочем, казанцы играть не бросили и в заключительной десятиминутке смогли сократить отставание до вполне вменяемых 7 очков. Да, УНИКС проиграл 78:85, но заключительный игровой отрезок оставил приятное впечатление.

Следующий свой матч УНИКС проведет уже 3 октября. В рамках Единой лиги ВТБ. Подопечные Прифтиса на своей площадке примут "Астану".