Пренебрежение мерами защиты и нарушение масочного режима в Марий Эл стало частым явлением. Фото: Олег ЗОЛОТО

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Марий Эл было выявлено еще 24 инфицированных COVID-19. Так, с начала пандемии в регионе зафиксировано 4 857 случаев заражения, в 4 244 из них люди уже выздоровели, а в 50 болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь Роспотребнадзор Марий Эл огласил итоги своих эпидемиологических расследований. Выяснилось, что основные причины заражения коронавирусом в республике - пренебрежение мерами защиты и нарушение масочного режима.

Перечисленное стало частым явлением, заявила на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 руководитель Роспотребнадзора Марий Эл Светлана Булатова.

Тем не менее, по ее словам, эпидемический процесс в республике имеет относительно стабильное течение – тенденций к взрывному росту числа заразившихся коронавирусом не прослеживается.

Среднесуточный показатель темпа прироста здесь за прошедшую неделю составил 0,48%, а коэффициент распространения инфекции – 1,0. При этом у 51% заболевших наблюдается легкая форма течения болезни.

Говоря же о образовательном процессе в Марий Эл, Булатова отметила, что в школах и детсадах не зафиксировано очагов коронавирусной инфекции. Руководитель регионального Роспотребнадзора при этом обратила особое внимание на проведение родительских собраний именно в онлайн-режиме.