Татарстанец разбился во время полета на дельтаплане в Самарской области

С места крушения. Фото: МЧС Самарской области

В Самарской области во время полета на мотодельтоплане произошло авиапроисшествие. 29 сентября в 6.20 (по московскому времени) во время взлета возле деревни Семеновка Кинель-Черкассого района пилот не смог взлететь и рухнул на землю. Во время жесткой посадки 62-летний житель Бугульмы (Татарстан) получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшего сразу госпитализировали. Больше никто не пострадал. Сам мотодельтоплан получил повреждения.

- Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют все обстоятельства случившегося, на место происшествия выехали следователи и криминалисты управления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.