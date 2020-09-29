«Количество опасных явлений растет»: Глава Росводресурсов оценил, как в Татарстане работают над предотвращением возможных наводнений

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов (справа) в Татарстане. Фото: предоставлено пресс-службой Росводресурсов

Защита жителей Татарстана от возможных наводнений стала главной темой визита в республику руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова. Во время двухдневного визита глава Росводресурсов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и обсудил меры обеспечения безопасности населения от наводнений, мероприятия по улучшению экологического состояния водных объектов, а также реализацию нацпроекта «Экология» в Татарстане.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

- В Татарстане только по линии Росводресурсов за последние 5 лет реализованы порядка 45 мероприятий, связанных с гидротехническим строительством, ремонтом, расчисткой водных объектов. Эту работу надо продолжать, так как растет количество опасных природных явлений: наводнений, паводков, - рассказал Кириллов. - Сегодня у Росводресурсов и Правительства Татарстана много совместных задач. Выполнить их – значит обезопасить жителей региона от негативного воздействия вод и соблюсти экологический баланс. Здесь хочется отметить активную позицию со стороны региональной власти.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В ходе визита в Татарстан Дмитрий Кириллов осмотрел объекты защиты населения от наводнений. Это реконструкция Красноключинской дамбы, берегоукрепление на реке Кама в селе Именьково Лаишевского района, расчистка и дноуглубление реки Ошма в Мамадышском районе. Глава Росводресурсов посетил реку Мелекеску в Набережных Челнах.

Берегоукрепительные работы, проводимые сейчас на Куйбышевском водохранилище в районе села Именьково, позволят обезопасить более 200 местных жителей, проживающих в зоне разрушения береговой линии, в 15 метрах от обрыва. Эти работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ежегодно сотни кубометров смытого грунта и реликтового леса попадают в акваторию Куйбышевского водохранилища, что приводит к ее загрязнению, заилению ложа и, соответственно, к усложнению навигационной обстановки на данном участке. Возможный ущерб от негативного воздействия вод составляет 377,8 миллиона рублей. Объект планируется завершить в 2020 году.

Проведение работ по расчистке и дноуглублению на участке в 6 300 метрах на реке Ошма связано с необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций при прохождении паводков. В зону затопления попадали 315 человек, инженерные коммуникации и сооружения, объекты социальной инфраструктуры, ущерб от негативного воздействия вод оценивался в более чем 600 миллионов рублей.

Сейчас республиканскими и муниципальными властями прорабатывается вопрос включения реки Мелекеска в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

На этот день процессы, связанные с заиливанием, требуют проведения расчистки, которая оценивается в 250 миллионов рублей.

- Неудовлетворительное состояние водного объекта - один из проблемных вопросов г. Набережные Челны. В ближайшее время мы направим проект на согласование, - сообщил и.о. министра экологии Татарстана Александр Шадриков.

Общая протяженность реки Мелекеска составляет 22 километра, 7,5 из которых находятся на территории Набережных Челнов. На состояние водного объекта оказывают сильное антропогенное воздействие объекты инфраструктуры. Из-за заиливания Мелекески и ее слабого течения образуются застойные зоны, где ощущается неприятный запах от воды. Это не только портит внешний вид, но и оказывает негативное влияние на санитарно-экологическую ситуацию в городе.

В текущем году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» началось строительство ливневой канализации в жилом районе «Замелекесье» в Набережных Челнах, которое оценили в 203 миллиона рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 93,5%.

- Мы готовы рассмотреть проект Татарстана о расчистке реки Мелекески, протекающей в городе Набережные Челны. Предварительно, финансирование оценивается в 250 миллионов рублей. В случае успешного согласования, к проекту можно будет приступить в 2021-2022годах, - заявил глава Росводресурсов.

Серьезная работа ведется в Елабужском районе на территории Красноключинской дамбы. Протяженность объекта реконструкции составляет 2107 метров. Проводимые мероприятия позволят вывести из зоны возможного затопления 3 населенных пункта, детские оздоровительные лагеря, 40 тысяч садово-огородных участков и более 100 объектов инженерной инфраструктуры.

- По первому этапу работ: на 75% выполнено формирование откоса, на 90% - отсыпка дренажной призмы. По второму этапу окончен демонтаж старых берегоукрепительных плит. На объекте сейчас работает 32 единицы техники. Строительство дамбы планируем завершить до конца 2020 года, - отметил Александр Шадриков.

- Было важно посмотреть в каком состоянии эта работа. Мы говорили о том, что до конца года она должна быть завершена. Техники на объекте достаточно. Надеюсь, что в этом году удастся ввести объект в эксплуатацию и защитные сооружения продолжит выполнять свою функцию защищать от затопления, - рассказал в ходе общения с журналистами Дмитрий Кириллов.

Также во время общения с представителями СМИ Дмитрию Кириллову задали вопрос о колебаниях уровня Куйбышевского водохранилища. Напомним, что в прошлом году в ряде регионов страны, в том числе и в Татарстане, уровень воды серьезно упал.

В Казани, например, вода ушла настолько, что люди отправились искать сокровища на обмелевшем дне водохранилища. В текущем году таких проблем не возникло, наоборот в связи с обильными дождями и таянием снега в верховьях Камы в пойме реки наблюдались подтопления. По словам Кириллова, задача его ведомства – минимизировать стихийные явления, снизить их колебания.

Для справки, водохранилище сильно изменило режим стока Волги выше и ниже плотины: сток в половодье существенно уменьшился, в межень — возрос. Колебания уровней воды сейчас у города Казани составляют 5-6 метров, в то время как до создания водохранилища они достигали 10-11 метров.

- Уровень воды на Куйбышевском водохранилище будет колебаться, но не так активно, как в период, когда здесь была просто река. Это крупнейшее водохранилище на Волге и именно за счет его ресурсов и резервов осуществляется попуск в Нижнюю Волгу для рыбного и сельского хозяйства. Как бы то ни было, наша задача обеспечить безопасность людей и минимизировать вред от таких природных явления, как засухи и наводнения, - заявил Кириллов

Отметим, что в ходе визита удалось договориться о создании на базе Иннополиса Центра регулирования режима Волжско-Камского каскада.

СПРАВКА КП

За последние пять вклад только по линии Росводресурсов в развитие водохозяйственного комплекса на территории Республики Татарстан составил свыше 270 миллионов рублей, обеспечено софинансирование 42 мероприятий по капитальному ремонту дамб, берегоукрепительных сооружений (ГТС). Завершён ремонт 23 объектов, продолжаются работы на 19 гидротехнических сооружениях, из них на 11 объектах ремонт закончат уже в 2020 году.