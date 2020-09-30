Стейк-кафе халяль в Казани провело слепую дегустацию своей продукции

Фото: Лика ИСАЕВА

Дегустация вслепую? Оригинально и очень интересно провели дегустацию стейков в казанском стейк-кафе «Итле». Кафе-ресторан, где нет алкоголя и кальянов, где вся продукция – халяль, и собственного производства, пригласил журналистов и блогеров попробовать стейки с завязанными глазами. Вкуса, может быть, темнота не добавила, но интрига была точно: нежное вкусное мясо, немного соуса, и мясо!

Вкусно – это точно! Каждый лот во время дегустации был поджарен в соответствии с правилами, а его представление превращалось в маленький театр и профессиональный экскурс в правила приготовления стейков.

Добавим к тому еще и разделение приехавших гостей на мужскую и женскую половину – все-таки это заведение халяль, и тогда можно ставить дегустации вслепую высший бал. Обычных гостей рассадка по половому признаку не касается.

Фото: Лика ИСАЕВА