С начала месяца переплату по одному федеральному налогу можно будет использовать как оплату другого - регионального или местного, ровно как и наоборот Фото: Рамиль ГАЛИ

Сентябрь подходит к концу и наступает разгар осени. Если от прошлого месяца все ждали возобновления очного обучения и снятия ряда “ковидных” ограничений, то к октябрю этот набор неактуален. Так, что изменится в Татарстане с 1 октября 2020? Все ли нововведения обещают улучшения жизни? “Комосомлка” разобралась, какие законы вступают в силу и на что они повлияют.

Так, с 1 октября в России начнет действовать повышенное страховое возмещение вкладов. Так, в случае отзыва у банка лицензии вернуть теперь можно будет до 10 миллионов рублей вместо привычных 1,4 миллиона.

Кроме того, с начала октября переплату по одному федеральному налогу, пени или штрафу можно будет использовать как оплату другого - регионального или местного, равно как и наоборот. Еще о банковских операциях - социальные выплаты граждан начнут перечисляться только на карты “Мир”. Все дело в том, что это - национальная платежная система.

Все больше в стране становится продукции, подлежащей обязательной маркировке. С 1 октября 2020 к уже известному списку добавляются духи, туалетная бумага, фотоаппараты, фотовыспышки и лампы-вспышки. Купленная до этого времени, но ввезенная после аппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.

Со второго числа родителям, которые получают выплаты на первого или второго ребенка до трех лет нужно будет подать заявления для их продления. Условия получения помощи останутся теми же - среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов.

С 5 октября появится определение ящика для сбора пожертвований и правила его использования. Исходя из этого, организации, в которых установлен подобный ящик должны будут сообщить свой адрес и цели сбора, а в последующем - еще и публиковать отчеты об использовании полученных средств, в том числе и на своем сайте.

Немногим позже - 12 октября, усилится контроль за микрофинансовыми организациями. Их работу в некоторых случаях сможет ограничивать Банк России.

Вместе с тем в стране, наконец-то, начнет регулироваться работа ломбардов. Подобные организации должны быть внесены в специальный росреестр, в противном случае их объявят вне закона. При этом сумма займа в ломбардах теперь не сможет превышать оценочной стоимости заложенной вещи, а продажа вещей дороже 300 тысяч рублей будет проводиться лишь посредством открытых торгов.

Тогда же дактилоскопия (идентификация человека по отпечаткам пальцев рук - Ред.) станет обязательной для всех, кто хочет получить российское гражданство. Вместе с тем его получить в упрощенном порядке смогут те иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, уже являющиеся гражданами России.

С 19 октября упростится процесс заключение договоров ОСАГО. Сделать это можно будет в электронном виде с помощью финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования.

Конец месяца станет грустным для любителей кальянов. С 30 октября их запретят в кафе и ресторанах. При этом работа кальянных прекращена не будет, единственное что - в них уже нельзя будет купить ничего другого. включая даже чай.